Víctor Dávila no entra en los planes del Club América y llegaría a otro equipo de la Liga BBVA MX

Faltan pocas semanas para que el Clausura 2026 comience y el Club América aún no ha podido liberar plazas de jugadores NFM (No Formado en México). Uno de los principales candidatos a dejar el Nido es Víctor Dávila, futbolista chileno que perdió protagonismo durante los últimos meses por decisión de André Jardine y todo parece indicar que su futuro está lejos de Coapa. Incluso, un equipo de la Liga BBVA MX se habría interesado en sus servicios .

Víctor Dávila es buscado por el Club León

Reportes indican que el delantero chileno de 28 años es pretendido por el Club León para reforzar su ataque. Cabe destacar que Dávila ya tuvo un paso por el cuadro esmeralda, el cual fue muy bueno y que fue importante para su posterior llegada al América. Resulta que Víctor encajaría a la perfección en los planes de Ignacio Ambriz, entrenador de la Fiera, por lo que podrían avanzar por su fichaje en los próximos días, sabiendo que las Águilas necesitan vender jugadores extranjeros .

Víctor Dávila|Crédito: @victordavila07 / IG

Durante el último semestre, el canterano de Huachipato disputó apenas 412 minutos, teniendo en cuenta todas las competencias, repartidos en 15 partidos. Solamente marcó un gol, por lo que el cuerpo técnico de las Águilas no lo tendría en cuenta para el próximo torneo. Además, la necesidad de liberar un cupo de jugador foráneo será importante para cerrar nuevas contrataciones y allí es donde el chileno entra en la ecuación.

Dávila aún no se ha presentado a los entrenamientos con el América

A pesar de que la pretemporada en el América ha comenzado hace dos semanas, Dávila aún no se ha hecho presente y no se encuentra trabajando bajo las órdenes de Jardine. Esta situación comenzó a llamar mucho la atención de los aficionados azulcremas, debido a que otros descartes están presentes. Hasta la fecha, ni el club ni el propio jugador revelaron la razón de su ausencia. Todo parece indicar que tiene los días contados.

El dilema del Club América en el mercado de pases

Aficionados de las Águilas se mostraron disconformes al saber que su equipo no ha anunciado ninguna contratación con el Clausura 2026 a la vuelta de la esquina. Sin embargo, esto se debe a que las plazas de NFM están repletas. La directiva americanista necesita negociar las salidas de jugadores extranjeros que no serán tenidos en cuenta, como es el caso de Dávila, para poder avanzar en negociaciones de peso.

Una de ellas sería el posible arribo de Agustín Palavecino, refuerzo que se encuentra estancado al no tener la posibilidad de fichar jugadores foráneos. Por este motivo, América aún no se ha reforzado con futbolistas que puedan pelear por un lugar en el once inicial, un hecho que aumenta la ansiedad en los aficionados a pocas semanas del inicio de la Liga BBVA MX.