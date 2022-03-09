Cobertura Real Betis vs Eintracht Frankfurt EN VIVO | Europa League

El Real Betis enfrenta al Eintracht Frankfurt en la cancha del estadio Benito Villamarín en la Europa League.

El Real Betis afronta en una racha de cuatro partidos oficiales sin ganar la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, cuya final se disputará en el estadio de su eterno rival, el Sevilla. Los verdiblancos deberán mejorar el nivel mostrado como locales en la ida de la ronda previa frente al Zenit (0-0).

Ese empate sin goles amplió a cinco partidos la racha actual del Betis sin conocer la victoria en casa en eliminatorias de la UEFA (E2, P3). En los 11 anteriores a dicha serie, el equipo verdiblanco se llevó el triunfo. A pesar de haber anotado un promedio de solo 1.33 goles, el Betis ha perdido solo uno de sus seis choques contra clubs alemanes (G3, E2, P1).

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Por su parte, el Eintracht Frankfurt se desplaza al Benito Villamarín sin haber sido derrotado en sus últimas tres visitas a España (G2, E1), y lo hace tras cortar una serie de tres partidos sin marcar (P3) en la Bundesliga venciendo por 4-1 en el feudo del Hertha BSC. A domicilio, el conjunto alemán se está mostrando muy sólido y registra una sola derrota en sus seis salidas más recientes en todas las competiciones (G3, E2, P1).

Las Águilas registran un alentador 79 % de victorias o empates en partidos de Europa League disputados fuera de casa (G10, E5, P4), pero cabe matizar que solo uno de los diez triunfos logrados en dichos encuentros llegó en eliminatorias (G1, E4, P2).

Jugadores a seguir Real Betis vs Eintracht Frankfurt

Juanmi es el máximo anotador del Betis esta temporada con 16 goles, y ha firmado el primer tanto de su equipo en seis de los 12 partidos en los que ha visto puerta. De forma similar, el delantero colombiano Rafael Borré ha abierto la cuenta goleadora del Eintracht en cinco de los siete encuentros en los que ha perforado la meta rival esta campaña.