Cobertura Spartak Moscú vs Napoli EN VIVO | Europa League

Moscú, Rusia. El Napoli, con el atacante mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, visita al Spartak Moscú en encuentro de la jornada 5 de la Europa League.

La acción en esta jornada de Europa League iniciará antes de lo normal pero el Spartak de Moscú (G1, E1, P2) estará preparado para evitar una salida temprana de la competición ya que evitar una derrota contra el Napoli aumentaría sus posibilidades de llegar a la fase eliminatoria. Ubicado en la mitad inferior de la Premier League de Rusia, no ha ganado un partido oficial desde octubre (E4, P3) por lo que esta no será una tarea fácil.

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Independientemente de esto, pese a haber encajado el segundo gol más rápido en la historia de la Europa League en su último choque ante su rival de turno durante septiembre, venció al Napoli por 3-2 para así conseguir su primer triunfo contra un rival italiano desde 1989. Sin embargo, ha perdido todos sus tres partidos disputados como local en competición europea en esta temporada, por lo que una repetición de esa victoria no está garantizada y, por ende, el diez veces campeón ruso partirá como “no favorito” en este encuentro.

El arranque invicto del Napoli en la temporada de Serie A finalmente llegó a su fin durante el domingo cuando fue vencido por 3-2 por el Inter de Milán. Conseguir su tan ansiada venganza contra el Spartak en este encuentro garantizaría un puesto entre los dos primeros clasificados en este competitivo Grupo C (G2, E1, P1) por lo que tiene la motivación suficiente para volver a la senda del triunfo en esta oportunidad.

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Jugadores a seguir del Spartak y Napoli

Alexandr Sobolev vio puerta rival durante el fin de semana con el Spartak y tres de sus últimos cuatro goles oficiales fueron registrados antes del descanso. Por su parte, Piotr Zielinski anotó el primer tanto del Napoli en tres de sus últimos cuatro compromisos oficiales, dos de ellos en el periodo comprendido entre el minuto 50 y 65.

