Estos serán los horarios para ver los partidos del Mundial

Estamos exactamente a un año de que arranque el Mundial de Qatar 2022, una Copa del Mundo que será todavía más significativa por tratarse de la primera en Oriente Medio. Entre todo lo que eso involucra, los partidos serán un poco más temprano de lo que habían sido en las últimas ediciones.

Sabemos que todavía falta bastante tiempo para que dé inicio el torneo que une al planeta, incluso es cierto que todavía no están definidas todas las selecciones que participarán, sin embargo también estamos seguros de que al tratarse de una competencia de tal dimensión, todos ya estamos inmersos en la fiebre mundialista desde ahora. Por consiguiente, aquí te dejamos los horarios en los que se disputarán todos los encuentros para que vayas mentalizándote, ya que habrá que madrugar para ver algunos de ellos.

La primera parte del torneo, es decir la fase de grupos, tendrá cuatro horarios fijos. La actividad comenzará a las 4:00 AM, continuará tres horas después, es decir a las 7:00 AM, luego se reanudará a las 10:00 AM y cerrará a la una de la tarde, tiempo del centro de México.

Para los octavos y cuartos de final el horario de los encuentros será el mismo. Habrá choques a las nueve de la mañana y posteriormente a la una de la tarde. Mientras tanto, los duelos de semifinales se llevarán a cabo exclusivamente a la 1:00 PM.

El horario en el que se jugará la gran final quizá es el más llamativo de todos, ya que todo aquel que quiera ver la definición del certamen tendrá que levantarse a las 9:00 AM.

Poco a poco se empiezan a definir los pormenores del torneo más importante que tiene el futbol y desde ahora hasta el último día de competencia, Azteca Deportes tendrá preparada la mejor cobertura.

Horarios para los partidos del Mundial Qatar 2022

Fase de grupos

4:00 hrs. 7:00 hrs. 10:00 hrs. y 13:00 hrs.

Octavos y cuartos de final

9:00 hrs. y 13:00 hrs.

Semifinales

13:00 hrs.

Final y tercer lugar

9:00 hrs.

(Tiempo del centro de México)