¡Colombia golpea desde el arranque! La primera gran amenaza ante Portugal
Colombia salió decidida a imponer condiciones y generó la primera gran oportunidad del partido. Revive la jugada que puso en alerta a Portugal desde los primeros minutos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Colombia comenzó el partido con intensidad y estuvo muy cerca de abrir el marcador frente a Portugal en los primeros minutos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Revive la primera gran llegada del conjunto colombiano, la presión ofensiva sobre la defensa portuguesa y la jugada que encendió el encuentro desde el silbatazo inicial. Un aviso que dejó claro que Colombia salió a buscar el triunfo desde el primer instante.