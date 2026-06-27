¡Colombia golpea desde el arranque! La primera gran amenaza ante Portugal

Colombia comenzó el partido con intensidad y estuvo muy cerca de abrir el marcador frente a Portugal en los primeros minutos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Revive la primera gran llegada del conjunto colombiano, la presión ofensiva sobre la defensa portuguesa y la jugada que encendió el encuentro desde el silbatazo inicial. Un aviso que dejó claro que Colombia salió a buscar el triunfo desde el primer instante.

