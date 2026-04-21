Colombia conquista Barrios Latinos: el torneo que fusionó Call of Duty: Mobile y freestyle en Latinoamérica

La primera edición de Barrios Latinos ya tiene campeón. Colombia se impuso en la gran final del torneo latinoamericano de Call of Duty: Mobile, marcando un hito en la región al combinar competencia gaming con batallas de freestyle en un mismo formato.

Serko Fu habla de Barrios Latinos: esports, freestyle y Call of Duty Mobile | Entrevista AZE

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El evento, celebrado en la Ciudad de México, reunió a equipos de México, Argentina, Chile, Colombia y la Tropa Andina (Perú y Ecuador), en una propuesta que rompió esquemas tradicionales al medir el rendimiento tanto en el juego como en el escenario.

Cada equipo estuvo integrado por cinco jugadores profesionales, un creador de contenido como capitán y un freestyler, generando una dinámica donde las partidas de Call of Duty: Mobile se alternaban con enfrentamientos de improvisación. Ambos formatos sumaban puntos en un mismo marcador, obligando a los equipos a dominar dos disciplinas completamente distintas.

La final enfrentó a Colombia contra Argentina en una serie que se mantuvo cerrada hasta el último momento. Por el lado colombiano, destacaron Patata y Marithea, mientras que Argentina respondió con Srita. Bri y Stuart. El desenlace llegó en la recta final, cuando una intervención decisiva de Marithea en el freestyle inclinó la balanza y aseguró el campeonato para Colombia.

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El torneo también contó con la participación de figuras clave del freestyle como Aczino, ampliamente reconocido como uno de los mejores de habla hispana, elevando el nivel competitivo del evento.

Más allá del título, Barrios Latinos deja una huella importante en la escena regional al introducir un formato híbrido que conecta los esports con la cultura urbana. Esta propuesta abre nuevas posibilidades para el desarrollo de competencias más integrales, donde el espectáculo, la creatividad y el skill competitivo convergen en una misma experiencia.