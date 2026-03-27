Serko Fu habla de Barrios Latinos: esports, freestyle y Call of Duty Mobile | Entrevista AZE

Platicamos con Serko Fu sobre su participación en Barrios Latinos, el torneo internacional de Call of Duty: Mobile que mezcla la adrenalina de los esports con la cultura del freestyle.

En esta entrevista nos cuenta su preparación, su visión sobre la unión entre la música urbana y los videojuegos, y qué podemos esperar de este evento que promete mucho espectáculo.

Su relación con los videojuegos

La conexión entre freestyle y esports

Qué significa Barrios Latinos