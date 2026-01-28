Rey Tamalero llega a Va de Crew | Entrevista exclusiva Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile marca un antes y un después en su relación con la comunidad latinoamericana con el lanzamiento de “Va De Crews”, un evento especial que lleva a los creadores de contenido directamente al interior del juego. Por primera vez, los jugadores no solo seguirán a sus streamers favoritos, sino que podrán representarlos dentro del campo de batalla, unirse a su crew y desbloquear recompensas exclusivas que reflejan la identidad de cada comunidad.

Te puede interesar: 2XKO debuta oficialmente y marca el inicio de su Temporada 1 en PC y consolas

Disponible del 28 de enero al 25 de febrero, “Va De Crews” permite a los jugadores elegir entre cinco creadores clave del ecosistema de Call of Duty: Mobile en la región: Rey Tamalero, OqueiOquei, TTGirl, LoboJZ y Vic Medina. Cada uno cuenta con una comunidad sólida y un estilo propio, ahora transformados en elementos visibles dentro del juego.