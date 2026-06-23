¡NOOO! Colombia Perdona una Oportunidad Increíble ante Congo

¡Increíble lo que se perdió Colombia! 😱🇨🇴

La Selección Colombiana generó una clara oportunidad de gol frente a Congo, pero no logró concretar una jugada que parecía destinada a terminar en las redes. El equipo cafetero sigue insistiendo en busca de romper el empate en este intenso duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

