¡NOOO! Colombia Perdona una Oportunidad Increíble ante Congo
¡Era el primero de la noche! 😲⚽ Colombia tuvo en sus pies una oportunidad de oro para abrir el marcador, pero la definición no fue la esperada. La afición no podía creer cómo se escapó una de las jugadas más claras del partido ante Congo.
¡Increíble lo que se perdió Colombia! 😱🇨🇴
La Selección Colombiana generó una clara oportunidad de gol frente a Congo, pero no logró concretar una jugada que parecía destinada a terminar en las redes. El equipo cafetero sigue insistiendo en busca de romper el empate en este intenso duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.