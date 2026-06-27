Colombia vs Combinado portugués: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY sábado 27 de junio, partido de la justa del verano minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
Colombia buscará asegurar su pase a la siguiente ronda cuando se enfrente a los portugueses
El conjunto colombiano se enfrenta este sábado 27 de junio a su similar portugués en un partido de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la justa veraniega que definirá la posición del sector y a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda buscando continuar su camino en el torneo.
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