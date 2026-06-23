¡COLOMBIA Y CONGO SALTAN A LA CANCHA EN BUSCA DE LOS OCTAVOS! | Copa Mundial de la FIFA 2026™
La emoción mundialista se vive al máximo. 🇨🇴⚽🇨🇩 Colombia y Congo salen al terreno de juego para disputar un partido crucial de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La afición está lista, los himnos resuenan y los protagonistas ya están en la cancha para un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el torneo.
¡Arranca la emoción del Mundial! 🇨🇴🇨🇩
Colombia y Congo saltan a la cancha para protagonizar un duelo clave en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Vive la salida de los jugadores, el ambiente en las tribunas y los momentos previos a un encuentro que promete intensidad, emociones y grandes jugadas.