¡COLOMBIA Y CONGO SALTAN A LA CANCHA EN BUSCA DE LOS OCTAVOS! | Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡Arranca la emoción del Mundial! 🇨🇴🇨🇩

Colombia y Congo saltan a la cancha para protagonizar un duelo clave en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Vive la salida de los jugadores, el ambiente en las tribunas y los momentos previos a un encuentro que promete intensidad, emociones y grandes jugadas.

