Colombia Impone Condiciones y Derrota a Congo | Resumen y Goles | Mundial FIFA 2026™
Colombia mostró su mejor versión y consiguió un triunfo importante ante Congo en un partido lleno de emociones, oportunidades de gol, atajadas espectaculares y momentos de tensión. Revive las mejores jugadas, el gol de Daniel Muñoz y todo lo que dejó este emocionante encuentro mundialista.
La Selección Colombiana consiguió una valiosa victoria gracias al gol de Daniel Muñoz, en un partido marcado por grandes emociones, una espectacular actuación de los porteros, oportunidades desperdiciadas y un gol anulado que mantuvo la tensión hasta el final.