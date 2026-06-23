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Colombia Impone Condiciones y Derrota a Congo | Resumen y Goles | Mundial FIFA 2026™

Colombia mostró su mejor versión y consiguió un triunfo importante ante Congo en un partido lleno de emociones, oportunidades de gol, atajadas espectaculares y momentos de tensión. Revive las mejores jugadas, el gol de Daniel Muñoz y todo lo que dejó este emocionante encuentro mundialista.

Por: Azteca Deportes

La Selección Colombiana consiguió una valiosa victoria gracias al gol de Daniel Muñoz, en un partido marcado por grandes emociones, una espectacular actuación de los porteros, oportunidades desperdiciadas y un gol anulado que mantuvo la tensión hasta el final.

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