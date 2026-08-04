Columbus Crew vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 4 de agosto, partido de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026; marcador online

Columbus Crew vs Atlas EN VIVO Columbus Crew vs Atlas EN VIVO

El Atlas pone en marcha su participación en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto, cuando visite al Columbus Crew en el primer compromiso de ambos dentro de la Fase Uno del torneo. Los Rojinegros buscarán iniciar con el pie derecho ante un rival que presume uno de los proyectos más sólidos de la Major League Soccer y que además jugará como local.

El equipo tapatío llega después de un inicio irregular en el Apertura 2026, mientras que Columbus retoma la actividad tras el parón por la Copa del Mundo y buscará mantener el buen paso que ha mostrado en la MLS. El conjunto estadounidense también presume un historial positivo en la Leagues Cup, torneo en el que permanece invicto desde su participación y del que fue campeón en 2024.

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Será la primera ocasión en que Columbus Crew y Atlas se enfrenten en un partido oficial. Además, bajo el formato actual de la Leagues Cup, no existen los empates: si el encuentro termina igualado tras los 90 minutos, el ganador se definirá en tanda de penales para repartir los puntos correspondientes.

Podrás seguir aquí EN VIVO el marcador, las alineaciones confirmadas, las acciones más importantes, los goles y todas las incidencias del partido entre Columbus Crew y Atlas, correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup 2026.