La combinación que haría que Países Bajos juegue en MÉXICO contra Brasil o Marruecos en el Mundial 2026
Países Bajos podría jugar en la ronda de 32avos en México si acaba como primer lugar del Grupo F y por ahora sus rivales podrían ser Brasil o Marruecos
Países Bajos goleó 5-1 a Suecia y con eso tomó el primer lugar del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sobre Japón y Túnez. Eso significaría que jugarían el partido de la ronda de 32avos en México y el rival sería uno de gran calidad por lo que sería un partido emocionante.
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De acuerdo con el calendario del torneo, el 29 de junio se disputará un partido de la segunda ronda en el Estadio de Monterrey. El 75° encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentará al primer lugar del Grupo F y al segundo lugar del Grupo C en la casa de los Rayados de Monterrey.
Al día de hoy, Países Bajos es el líder del Grupo F y en la última fecha enfrentará a Túnez, quien no sumó puntos en la primera fecha tras caer ante los suecos. Por otro lado, el orden del Grupo C es Brasil y Marruecos con cuatro puntos cada uno, con mejor diferencia de goles para los sudamericanos que les da el primer puesto, y Escocia en la contienda por el tercer lugar con tres unidades.
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El resultado que haría jugar a Brasil contra Países Bajos en México
La última fecha del Grupo C será clave para definir a las selecciones que jugarán en Monterrey. Brasil enfrentará a Escocia, quien quiere colarse como uno de los mejores terceros lugares. Marruecos deberá aprovechar su mejor calidad para superar a Haití y conseguir una mejor diferencia de goles.
Por eso, la combinación de resultados que pondría a Brasil como rival de Países Bajos en México sería un triunfo de Marruecos y un empate o derrota de los brasileños. En esos escenarios, los africanos llegarían a siete puntos mientras que los sudamericanos se quedarían con cinco o cuatro unidades, respectivamente.
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En caso de que Brasil y Marruecos triunfen en sus respectivos encuentros, el duelo en Nuevo León sería entre neerlandeses y marroquíes. Lo único que podría alterar eso sería la cantidad de goles marcados por ambas selecciones porque en su enfrentamiento directo quedaron igualados a un gol por bando.
Si los “Leones del Atlas” consiguen tres goles más que la “Verdeamarela” todo cambiaría y los dirigidos por Carlo Ancelotti pasarían como segundos de su grupo. Eso significaría un Países Bajos contra Brasil en la ronda de 32avos.