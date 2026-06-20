¡Lágrimas en el Mundial 2026! La trágica historia que esconde Yan Diomandé, la estrella de Costa de Marfil

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el escenario donde se consagran las grandes estrellas del futbol, pero también el espacio donde emergen las historias humanas más profundas y conmovedoras. En las últimas horas, Yan Diomandé, la joven figura de la Selección de Costa de Marfil, paralizó al mundo digital al abrir su corazón en una desgarradora carta publicada en The Players’ Tribune, dedicada a la memoria de su fallecida hermana, a quien describe como su "eterno apoyo”.

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Yan Diomandé: Del barrio a jugador del RB Leipzig

El actual delantero del RB Leipzig de Alemania aprovechó los reflectores del torneo global no para presumir su éxito, sino para rendir un sensible tributo a la única persona que confió en él. Su hermana perdió la vida en 2025, a los escasos 15 años de edad, víctima de un aparente envenenamiento en una fiesta.

En el emotivo texto, el número 11 de los "Elefantes" africanos recordó con profunda nostalgia la complicidad que compartían en su infancia y cómo ella vislumbraba un futuro brillante que hoy es una realidad, pero que lamentablemente no puede presenciar.

"¿Recuerdas cuando volvía a casa y les decías a mis amigos del barrio: '¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando'. Tenías 10 años y ya eras mi agente", rememora con cariño el futbolista marfileño. "Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían".

Yan Diomandé: Del sueño a la peor de las pesadillas

Exponiendo su lado más vulnerable, Diomandé relató el frío y traumático momento en que recibió la noticia de la tragedia, justo semanas después de haber alcanzado la gloria profesional al debutar en el futbol europeo con apenas 18 años.

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"Fue unas semanas después de mi debut con el Leganés. Un sueño hecho realidad. Y entonces se convirtió en una pesadilla", confiesa Yan, detallando que contestó una insistente llamada desde su ciudad natal donde le soltaron la verdad sin anestesia: "Tu hermana se ha ido. Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó. Ha fallecido".

El golpe psicológico fue tan devastador que el atacante admite haber quedado en un estado de shock que cambió su vida para siempre. "Desde que moriste, estoy vacío. Es como si ya no fuera humano", sentenció la estrella marfileña, quien hoy corre y brilla en las canchas de este Mundial impulsado por el recuerdo del ángel que siempre creyó en él.

