Pumas da a conocer los precios de boletos para la visita de Chivas al Olímpico Universitario

Los Pumas de la UNAM ya pusieron a la venta los boletos para su enfrentamiento contra Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . El partido se disputará el domingo 5 de octubre a las 19:00 horas en el mítico Estadio Olímpico Universitario, un escenario que promete vibrar con la intensidad de dos equipos en la pelea por la liguilla.

La preventa exclusiva para clientes del banco patrocinador del cuadro dirigido por Efraín Juárez, arrancó el miércoles y estará disponible hasta el viernes 26 de septiembre a las 16:00 horas. Posteriormente, se abrirá la taquilla digital para el público en general a través de la plataforma oficial de los Pumas. Los precios oscilan entre los $329 pesos en la Cabecera Norte y los $768 pesos en el exclusivo Palomar Goya. Otras zonas incluyen Pebetero a $524 pesos, Planta Baja a $622 y Palomar a $707, ofreciendo diversas opciones para los aficionados.

Grandes partidos

Antes de este choque clave, ambos equipos protagonizarán duelos de alto voltaje en la Jornada 11. Pumas visitará al América en el Estadio Ciudad de los Deportes para el Clásico Capitalino, programado para el sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas, un partido que siempre enciende pasiones y donde los universitarios buscan robar puntos al acérrimo rival. Por su parte, Guadalajara viajará a Puebla este viernes 26 de septiembre en el tradicional “Viernes Botanero”, transmitido por Azteca 7 a las 21:00 horas desde el Estadio Cuauhtémoc, con el objetivo de sumar de a tres ante el sotanero general.

El historial reciente en la Ciudad de México es un reflejo de la paridad: en los últimos cinco encuentros, Pumas suma dos triunfos, Chivas dos y un empate. La más reciente visita del Rebaño al Olímpico fue en el Clausura 2025, donde Guadalajara se impuso por la mínima (0-1) con un gol agónico de Luis Gabriel Rey en tiempo de compensación, un recuerdo que aún duele en el campamento auriazul.

