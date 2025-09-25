Rodrigo Aguirre muestra su inflamado ojo, un día después del terrible choque en pleno partido

El delantero del América Rodrigo Aguirre, sufrió el miércoles un severo golpe en el ojo , lo que le provocó una importante inflamación, la cual un día después del impacto se ha puesto más hinchado y está camino a su recuperación.

El atacante subió una imagen a sus redes sociales junto a su esposa a bordo de su auto, en donde se le ve con el ojo prácticamente cerrado reflejando las secuelas de ese golpe además de lo morado en el propio ojo y la zona de la mejilla, todo eso ocurrido en el juego de la Jornada 10.

Te podría interesar: FIFA revela el nombre y significado de las tres mascotas del Mundial del 2026

Por el golpe, es evidente que es baja del América para el juego de la fecha 11 a celebraerse el sábado 27 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes ante el cuadro de los Pumas, enfrentamiento que será de mucha exigencia al tener inmerso el orgullo en una edición más del Clásico Capitalino.

Con el amplio plantel del Ame, André Jardine podría colocar en su lugar a Alejandro Zendejas, quien fue precisamente el jugador que ingresó en el partido al minuto 44 tras la lesión del uruguayo ante San Luis, el cual se resolvió en favor de las Águilas por marcador de 1-0.

Te podría interesar: FIFA daría pistas del balón del Mundial del 2026

Hasta el momento América no ha lanzado algún reporte sobre el estado de salud de Aguirre o el tiempo que se pronostica necesitará de recuperación, pero se especula que para la Jornada 12 en casa ante Santos, esté de vuelta en la alineación, si así lo considera el estratega.

Los siguientes partidos del América en el Apertura 2025

Jornada 12 – América vs Santos (4 oct)

Jornada 13 – Cruz Azul vs América (18 oct)

Jornada 14 – América vs Puebla (21 oct)

Jornada 15 – Mazatlán vs América (24 oct)

Jornada 16 – América vs León (1 nov)

Jornada 17 – Toluca vs América (8 nov)