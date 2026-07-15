OFICIAL: Los conductores de TV Azteca para el Inglaterra vs Argentina, juego de semifinales del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 conocerá este miércoles a su segundo finalista. Argentina e Inglaterra protagonizarán una de las rivalidades más importantes en la historia de los Mundiales, con un boleto a la gran final en juego y millones de aficionados pendientes de un partido que promete emociones de principio a fin.

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La Selección Argentina llega con la misión de defender el título conquistado en Qatar 2022. A lo largo del torneo ha demostrado personalidad para resolver partidos complicados y volverá a confiar en el liderazgo de Lionel Messi, quien continúa siendo el referente ofensivo de la Albiceleste y uno de los máximos goleadores de la competencia.

Del otro lado estará una Inglaterra que atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel eliminó a Noruega en los cuartos de final y buscará instalarse en una final mundialista por primera vez desde 1966, impulsado por el talento de Harry Kane, Jude Bellingham y una generación que sueña con romper una larga sequía.

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Más allá de la historia que existe entre ambas selecciones, el partido enfrenta a dos equipos que llegan con argumentos suficientes para aspirar al campeonato. La experiencia de Argentina y el dinamismo inglés prometen un duelo de alto nivel, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

El encuentro comenzará a la 1:00 PM, tiempo del centro de México.

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Martinoli, Luis García y Valdano encabezan la transmisión de TV Azteca

Los aficionados podrán seguir esta semifinal completamente GRATIS por TV Azteca, que volverá a desplegar a su equipo estelar para llevar toda la emoción del encuentro.

La narración estará a cargo de Christian Martinoli, acompañado por los análisis de Luis García y Jorge Valdano, quienes aportarán su experiencia para explicar cada momento del partido. Además, Jorge Campos complementará la cobertura con su estilo característico y su visión de juego.

La transmisión comenzará desde las 12:40 PM, tiempo del centro de México, a través de Azteca 7, Azteca Deportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes, donde los aficionados podrán disfrutar toda la previa, el análisis y el minuto a minuto de una semifinal que definirá al rival de España en la gran final del Mundial 2026.