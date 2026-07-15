Partidos de semifinales del Mundial 2026 que se jugarán HOY miércoles 15 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 conocerá este miércoles 15 de julio a su segundo finalista. La jornada tendrá un solo partido, pero difícilmente podía ofrecer un cruce con mayor historia: Argentina vs Inglaterra, dos selecciones campeonas del mundo que se enfrentarán por el derecho de disputar el título ante España.

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El encuentro comenzará a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México, en el estadio de Atlanta. Argentina llega con la misión de defender la corona conquistada en Qatar 2022, mientras Inglaterra busca regresar a una final mundialista por primera vez en 60 años.

No será un partido cualquiera. Cada enfrentamiento entre estas selecciones carga inevitablemente con el recuerdo de México 1986, la “Mano de Dios” y el gol de Diego Maradona que quedó grabado para siempre en la historia. Esta vez, sin embargo, ambos cuerpos técnicos han intentado alejarse del pasado y concentrarse en un duelo que se definirá por detalles.

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Argentina quiere otra final con Messi como bandera

La Selección Argentina alcanzó las semifinales después de superar a Suiza en tiempo extra. El equipo de Lionel Scaloni no ha sido tan dominante como en otros momentos del torneo, pero ha encontrado respuestas cuando el partido se complica y mantiene intacta su capacidad para competir bajo presión.

Una vez más, todas las miradas estarán sobre Lionel Messi. El capitán argentino continúa siendo la principal referencia ofensiva y el futbolista capaz de cambiar el rumbo del encuentro con una aparición. A su alrededor, nombres como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez tendrán la responsabilidad de sostener el ritmo ante una selección inglesa con mayor potencia física.

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Inglaterra busca terminar con una espera de seis décadas

Inglaterra consiguió su boleto tras derrotar 2-1 a Noruega en tiempo extra. Jude Bellingham volvió a ser determinante y Thomas Tuchel confía en la fortaleza mental de un grupo que ha sabido sobrevivir a partidos cerrados durante las rondas eliminatorias.

Harry Kane será el hombre a seguir en el ataque inglés, acompañado por una generación que quiere romper definitivamente con años de frustraciones. El ganador avanzará a la final del próximo domingo 19 de julio, donde España ya espera rival.

