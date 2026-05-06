Liverpool apunta a figura del Barcelona y la Juventus sueña con sacar a Alisson de Anfield

El mercado de fichajes comienza a calentarse en Europa y el Liverpool ya tendría en la mira a uno de los defensores más versátiles del futbol mundial.

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De acuerdo con reportes surgidos en España e Inglaterra, el conjunto de Anfield planea lanzar una oferta por Jules Koundé una vez termine la temporada, en un movimiento que podría reforzar seriamente la estructura defensiva del equipo inglés.

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Según información de Mundo Deportivo, el futuro del francés en el Barcelona no está completamente asegurado. Algunas actuaciones irregulares durante la campaña habrían generado dudas en el entorno blaugrana, situación que podría abrirle la puerta a una salida inesperada. El Daily Mail también apunta a que el Liverpool busca incorporar tanto un lateral derecho como un defensa central para la próxima temporada, y Koundé encajaría perfectamente en ambas necesidades.

Aunque en el Barcelona se consolidó como lateral derecho, gran parte de su carrera antes de llegar a Cataluña en 2022 la desempeñó como zaguero central.

Las lesiones obligan al Liverpool a buscar soluciones

La intención del Liverpool de reforzar su defensa no es casualidad. Durante la temporada, los Reds sufrieron constantemente con las lesiones en varias posiciones clave. Conor Bradley y Jeremie Frimpong pasaron largos periodos fuera de actividad, mientras que Joe Gomez volvió a mostrar problemas físicos recurrentes.

Además, Giovanni Leoni, incorporación del verano pasado para fortalecer la central, prácticamente no jugó desde septiembre debido a una lesión de rodilla. En ese contexto, la llegada de Koundé representaría una solución de primer nivel para el conjunto inglés. Sin embargo, no será una negociación sencilla.

El Barcelona solo contemplaría dejar salir al internacional francés por una cifra cercana a los 80 millones de euros, una cantidad importante aunque muy distante de la cláusula de rescisión de mil millones de euros que aparece en su contrato.

Juventus también mueve piezas por Alisson

Mientras Liverpool analiza reforzar su defensa, también podría enfrentar movimientos importantes en la portería. Reportes de GiveMeSport aseguran que la Juventus se siente cada vez más optimista sobre la posibilidad de fichar al brasileño Alisson Becker este verano.

Aunque al guardameta todavía le queda un año de contrato con los Reds, las constantes lesiones y los rumores de una posible salida hacia la Serie A han tomado fuerza en los últimos meses. El arquero brasileño no estaría presionando para abandonar el club, pero permitiría que el Liverpool tome la decisión final sobre su futuro.

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La Juventus considera que alcanzar un acuerdo personal con Alisson no sería complicado, especialmente si logra clasificarse a la próxima edición de la Champions League. Actualmente, Alisson continúa lesionado del tendón de la corva, situación que obligó al Liverpool a utilizar a Freddie Woodman en los últimos encuentros tras la baja del suplente Giorgi Mamardashvili.

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