Chelsea toca fondo: Nottingham Forest humilla a los Blues

Chelsea volvió a vivir una noche para el olvido en la Premier League. El conjunto londinense cayó 1-3 frente al Nottingham Forest en Stamford Bridge y prácticamente se despidió de cualquier aspiración realista de clasificar a la próxima UEFA Champions League.

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La derrota fue todavía más dolorosa por el contexto. El Forest llegó al partido con la mente puesta en las semifinales de la Europa League y reservando a varios titulares. Aun así, el Chelsea fue ampliamente superado y confirmó el profundo momento de crisis que atraviesa. Sin entrenador fijo tras el despido de Liam Rosenior y con Callum McFarlane dirigiendo desde el banquillo, los Blues sumaron su sexta derrota consecutiva en Premier League y siguen hundiéndose en la tabla.

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Inicio desastroso que sentenció al Chelsea

El partido comenzó de la peor manera posible para los locales. Apenas al minuto 2, Taiwo Awoniyi apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Dilane Bakwa y adelantar al Nottingham Forest.

La presión aumentó todavía más cuando Malo Gusto cometió un penalti innecesario sobre el propio Awoniyi. Después de la revisión del VAR, Anthony Taylor señaló la pena máxima y Igor Jesus no perdonó desde los once pasos para colocar el 0-2. El caos continuó antes del descanso. Zach Abbott y Jesse Derry protagonizaron un fuerte choque de cabezas dentro del área, situación que obligó a retirar a ambos jugadores entre preocupación y tensión.

En medio del desconcierto, el Chelsea tuvo una oportunidad para regresar al encuentro, pero Cole Palmer falló un penalti tras una gran atajada de Matz Sels.

Stamford Bridge pierde la esperanza

Lejos de reaccionar en la segunda mitad, el Chelsea volvió a sufrir otro golpe. Awoniyi firmó su doblete al minuto 52 y prácticamente liquidó el encuentro ante una afición frustrada y resignada. El equipo londinense intentó maquillar el marcador en tiempo de compensación gracias a una espectacular chilena de Joao Pedro, pero el gol únicamente sirvió para decorar el resultado.

La situación en Stamford Bridge es cada vez más preocupante. Chelsea no gana en Premier League desde el 4 de marzo y ahora depende de una combinación casi imposible para clasificar a la Champions League. Los Blues son novenos con 48 puntos y están a tres unidades de puestos europeos, aunque el verdadero problema es que el acceso a Champions ya no depende de ellos mismos.

Mientras tanto, Nottingham Forest celebra un triunfo vital en su lucha por la permanencia. El equipo llegó a 42 puntos y tomó distancia respecto a la zona de descenso. En Londres, en cambio, la sensación es de crisis total y un futuro lleno de incertidumbre.

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