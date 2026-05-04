Drama en el Chelsea: Debuta a los 18 años, recibe TREMENDO cabezazo y termina hospitalizado. (VIDEO)

Lo que debía ser el día más feliz en la carrera de Jesse Derry se transformó, en cuestión de segundos, en una escena que dejó gélido a los aficionados en Stamford Bridge. El joven canterano de apenas 18 años, una de las joyas más brillantes del club, hizo su debut oficial con el primer equipo del Chelsea este día, en un encuentro que terminó en tragedia deportiva y personal tras la derrota de los Blues por 3-1 ante el Nottingham Forest.

El incidente que silenció Stamford Bridge

Corría el tiempo de compensación de la primera parte cuando Derry, quien había iniciado el encuentro como titular, fue a disputar un balón dividido en el área rival. En un choque de trenes por aire, el juvenil recibió un tremendo cabezazo accidental por parte de un defensor del Forest. El impacto fue seco y devastador; Derry cayó al césped totalmente inerte, lo que provocó que los jugadores de ambos equipos solicitaran asistencia médica con gestos de desesperación.

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Jesse Derry, de 18 años, debutó con el Chelsea, pero tuvo que abandonar el campo tras un fuerte choque de cabeza con un rival. 😔❌ pic.twitter.com/IOJCx70RpN — Fanáticos + (@FanaticosGMV) May 4, 2026

El cuerpo médico del Chelsea ingresó de inmediato bajo el protocolo de conmoción cerebral. Tras varios minutos de tensión extrema, en los que se aplicaron maniobras de estabilización, el joven futbolista tuvo que ser retirado en camilla y con asistencia de oxígeno, ante la mirada atónita de una afición que pasó del abucheo por el resultado al silencio sepulcral por la salud del debutante.

I hope this kid Jesse Derry is okay



That’s looking scary 😱 pic.twitter.com/fPaXj583EI — Kara (@UTDKara) May 4, 2026

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Jesse Derry fue traslado de emergencia al hospital

El Chelsea confirmó minutos después del pitazo final que Jesse Derry fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para realizarle tomografías y evaluar el alcance del traumatismo craneoencefálico. El reporte preliminar indica que el oxígeno fue suministrado como medida de precaución para estabilizar sus niveles tras la pérdida de conocimiento en el campo.

En lo deportivo, el debut de Derry quedó opacado por otra actuación para el olvido del equipo de Calum McFarlane. El Nottingham Forest aprovechó las carencias defensivas de los locales para imponerse 3-1, dejando al Chelsea sumido en una crisis de resultados que parece no tener fin.

