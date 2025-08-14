¿Cuándo comienza la temporada 2025/26 de la Premier League?

El futbol inglés ya tiene fecha para volver a encender los motores. La temporada 2025/26 de la Premier League dará inicio el sábado 16 de agosto con un choque de alto voltaje entre el Aston Villa y el renovado Newcastle United en Villa Park, dos equipos que en los últimos años han desafiado el dominio en la parte alta de la tabla de clubes con más tradición.

La considerada liga más competitiva del mundo promete otra campaña llena de emociones, con encuentros cada semana de gran nivel que ya marca el calendario. El clásico de Inglaterra por excelencia, Liverpool vs Manchester United tendrá su primera edición el 18 de octubre en Anfield en la Jornada 8, mientras que el partido de la segunda vuelta se disputará el 2 de mayo de 2026 en el Old Trafford en la Fecha 35.

Los partidos que no te podes perder de la Premier League

Estos dos enfrentamientos no solo son batallas deportivas en el campo, sino también culturales, cargados de historia y pasión que trascienden lo meramente futbolístico.

Además de estos choques, el calendario incluye otros encuentros imperdibles:

- Derbi de Manchester: City vs United

- Clásico de Londres: Arsenal vs Chelsea

- Duelo de norte de Londres: Liverpool vs Everton

Con equipos reforzados y nuevas estrategias, la Premier League se prepara para ofrecer otro espectáculo de alto nivel. La pregunta es ahora quien será el nuevo monarca de la Premier League el mes de mayo del siguiente año y el camino comienza desde agosto y tendrá que mantener el nivel y la presión para proclamarse monarca.

