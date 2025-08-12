¡ÚLTIMA HORA! Xavi, cerca de llegar a uno de los Big Six de la Premier League

Chelsea ha intensificado las gestiones para fichar a Xavi Simons, el joven atacante neerlandés de RB Leipzig, y mantiene conversaciones avanzadas con el club alemán para cerrar la operación. Según los últimos informes, el plan azul contempla utilizar varias fórmulas incluida la posibilidad de un intercambio con Christopher Nkunku más dinero para acercar posturas con Leipzig.

Te puede interesar: Campeón de la Champions League en la mira del Manchester City

Christian Martinoli y Luis García en la pluma con Valdano | Balón de Oro | Los Protagonistas

¿Por que los clubes de la Premier League se han interesado tanto en Xavi Simons?

Simons, quien en su proceso de formación pasó por la Masía del Barcelona aterrizó en Leipzig de forma permanente en enero de 2025 tras pertenecer por varios años al PSG, en una negociación valorada en torno a los 50 millones de euros fijos más complementos, y desde entonces ha sido una de las piezas más codiciadas del mercado. Fuentes cercanas al jugador y al entorno del club alemán aseguran que Simons ha comunicado su voluntad de buscar una salida este verano, lo que ha acelerado el interés de equipos de la Premier League.

Sin embargo, la operación presenta obstáculos importantes. En el plano económico existe una diferencia de valoración entre clubes se habla de una horquilla que puede rondar entre los 10 y 20 millones de euros y Leipzig no parece dispuesto a desprenderse de su joven estrella sin una contraprestación que considere adecuada. Además, la inclusión de Nkunku en la operación complica el desenlace: su elevado salario y las reticencias del propio Leipzig para asumir esa ficha (o aceptar la fórmula propuesta por Chelsea) son factores que pueden frenar un acuerdo rápido. Paralelamente, Chelsea necesita acelerar ventas y dar salida a jugadores para liberar masa salarial y equilibrar la operación.

Horas cruciales en la posible llegada de Xavi Simons al Chelsea

En las próximas 48–72 horas es probable que se intensifiquen contactos entre los clubes y que aparezcan versiones contrapuestas en la prensa, pero por ahora no existe un acuerdo firme entre un club y el otro. Si Chelsea logra cuadrar números, con venta previa y convencer a Leipzig sobre la fórmula, el traspaso puede avanzar; si no, la negociación podría estancarse y abrir la puerta a otros pretendientes.

Te puede interesar: ¡Inesperado pero glorioso! Las Águilas conquistan un título que nadie veía venir