El hijo de Rooney debuta con el Manchester United en Old Trafford

El apellido Rooney es ampliamente respetado, gracias a las incontables pinceladas que Wayne regaló a lo largo de los años. La mayoría de ellas tuvieron lugar en la ciudad de Manchester; específicamente, en Old Trafford, un estadio cuya cancha pasó casi nueve años sin ser utilizada por alguien con dicho apellido.

Fue en el 2017 cuando 'el niño malcriado' se despidió —como máximo anotador histórico— del Manchester United para volver de manera efímera al Everton (club en el que inició su carrera como futbolista profesional). Y en enero del 2026, se presentó de regreso, esta vez, para ver a su heredero en acción.

Un camino claro a seguir

Kai, el hijo mayor de Wayne y Coleen, jugó por primera vez un partido en el mítico hogar de los Red Devils. Lo hizo como parte del equipo sub-18, en la victoria que obtuvieron sobre el Derby Country para acceder a los cuartos de final de la FA Youth Cup, el torneo juvenil de mayor prestigio en el Reino Unido.

Con 16 años de edad, el extremo con apellido célebre en Inglaterra ingresó al terreno que, cuando era niño, pisó sólo para festejar con su padre los múltiples logros que tuvo en la entidad. Darren Fletcher, excompañero de Wayne bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson y entrenador de la categoría juvenil, lo mandó a la cancha al minuto 99 (tiempo extra), con el marcador empatado a un tanto. Cuando el árbitro pitó el final, la pizarra indicaba 3-1 favorable al United, aunque Rooney no anotó.

El futuro de Rooney parece estar escrito

Kai se unió a la academia del 'Man U' en enero del 2020, cuando tenía 11 años y, desde entonces, ha escalado por la estructura del club hasta ser observado por Michael Carrick, el actual director técnico del primer equipo y, también, un referente que lo ganó todo a finales de la década del 2000 y principios de la de 2010.

