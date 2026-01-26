DT del Milan: “A Santi Giménez le falta mucho para volver”

La lesión de Santiago Giménez, es conocida por todos; sin embargo, se ha generado gran especulación sobre su fecha de regreso a las canchas e incluso en torno a si estará listo para la próxima Copa Mundial de la FIFA, que iniciará el próximo 11 de junio, en el estadio Azteca.

Pocos son los detalles que el AC Milan, club en el que milita el 'Bebote', ha compartido acerca de la recuperación del jugador; no obstante, en la antesala del partido contra la Roma, correspondiente a la Jornada 22 de la Serie A, el director técnico de los 'rossoneri', Massimiliano Allegri, fue cuestionado al respecto.

Un regreso cada vez más lejano

A pesar de que no ofreció una fecha estimada, sí contestó con un comentario que deja ver un escenario poco optimista en el corto plazo, aunque alentador para la recta final de la campaña en el futbol italiano.

"En cuanto a Giménez, está progresando bien. Sin duda será un gran recurso para el final de la temporada, porque aún le queda mucho para volver", respondió Allegri.

¿Peligra su participación en el Mundial 2026?

Santiago —quien apunta a ser convocado por Javier Aguirre para el Mundial y aspira a ser titular en una contienda que incluye a Raúl Jiménez— se lesionó el 28 de octubre del 2025, en un partido entre el cuadro de la 'capital del la moda' y el Atalanta, por la novena jornada del curso. Al minuto 62, se vio obligado a abandonar la cancha, por una molestia en el tobillo.

Antes de eso, había disputado 11 partidos en la campaña, con saldo individual de un gol par de asistencias, cifras que lo habían colocado como objeto de cuestionamientos por el contraste con lo realizado durante su etapa en el Feyenoord de los Países Bajos. Se hablaba incluso de que enero podría ser la fecha para que la entidad italiana lo prestara a otro club, pero la lesión provocó que se descartara cualquier salida invernal.

Hace poco más de tres semanas, Allegri había declarado que esperaba no contar con Santi por los próximos 'tres o cuatro meses'.

