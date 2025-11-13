OFICIAL: Comisión Disciplinaria confirma BAJA en Cruz Azul para el inicio de la Liguilla del Apertura 2025

Malas noticias para Cruz Azul. Luego de que se confirmara la fractura de Kevin Mier, la Comisión Disciplinaria ya dio a conocer el reporte de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, mismo en el que se dio la resolución de Adalberto Carrasquilla tras la entrada imprudente en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Comisión Disciplinaria confirma SUSPENSIÓN de Adalberto Carrasquilla tras partido vs Cruz Azul

Recibiendo un juego de castigo, Adalberto Carrasquilla no va a poder estar presente para el juego de Pumas ante Pachuca, correspondiente a la instancia de Play-In.

Por su parte, el mismo reporte señala una suspensión para Lorenzo Faravelli, mediocampista del cuadro de La Noria que se fue expulsado ante el Club Universidad Nacional por una fuerte barrida sobre Santiago López al minuto 66.

"Causal 4: Juego brusco y grave. (Expulsión). Partidos de Suspensión: 1", señala el reporte de la Comisión Disciplinaria, motivo por el que el jugador argentino se perderá el juego de ida de cuartos de final del Apertura 2025 ante Chivas en el Estadio Akron.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...