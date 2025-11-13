ÚLTIMA HORA: Comisión Disciplinaria confirma SUSPENSIÓN de Adalberto Carrasquilla tras partido vs Cruz Azul

Luego de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la Comisión Disciplinaria ha dado a conocer la suspensión de Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas que se vio involucrado en polémica tras una fuerte entrada sobre Kevin Mier en el duelo entre Cruz Azul y el Club Universidad Nacional.

Tras confirmarse la fractura del guardameta colombiano, este jueves 13 de noviembre se ha revelado la decisión final sobre el futbolista panameño, de quien se halaba de una posible inhabilitación por una jugada imprudente en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, diversos reportes señalan que Cruz Azul no realizó el reporte para pedir la suspensión de Adalberto Carrasquilla, no obstante, el jugador de Pumas es baja para el duelo de Play-In ante Pachuca debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs. Partidos de suspensión: 1.", se lee en el reporte de la Comisión Disciplinaria.

