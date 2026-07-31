OFICIAL: Comisión Disciplinaria suspende a 2 elementos de Rayados de Monterrey a horas del juego vs Atlas

La Comisión Disciplinaria ha revelado sus supensiones en Liga MX para la Jornada 3 del torneo Apertura 2026, y en el listado Rayados de Monterrey aparece con dos elementos que tienen al equipo de Matías Almeyda con una merma importante cuando choquen en el debut de los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco en este torneo.

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En el documento aparece que Rayados no podrá contar con el colombiano y pieza importante de la escuadra, John Stefan Medina, defensa central que fue expulsado durante el partido de la fecha 2 cuando Monterrey midió fuerzas ante Necaxa, duelo que terminó con victoria para los hidrocálidos por 2-1.

La Comisión Disciplinaria explicó que: John Stefan Medina fue expulsado por un juego brusco y grave. Resolvió también que el castigo es de un partido sin poder ver acción.

Matías Almeyda tendrá que tratar de tapar esa ausencia y tiene como opciones a Víctor Guzmán y Daniel Aceves que en el encuentro ante Necaxa estuvieron en el banquillo de suplentes.

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Rayados, también pierde pieza importante del banquillo para medirse ante Atlas

Los Rayados de Monterrey además no podrán contar en el banquillo con el preparador físico Guido Bonini, quien fue expulsado y que la Comisión describió que la sanción es por abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada.

¿Cuándo enfrenta Rayados a Atlas en la Liga MX?

Los Rayados de Monterrey se medirán ante el cuadro de Atlas este próximo sábado 1 de julio en la cancha del Estadio Jalisco desde las 7:05 de la tarde, día en el que la Academia debutará en su casa, donde buscan seguir con el buen paso con el que han arrancado, de dos victorias en dos duelos ante León y Santos.

Rayados por su parte han derrotado a Santos Laguna, pero perdieron en la fecha 2 ante el equipo de Necaxa en un descalabro que no se veía venir para los de Matías Almeyda.