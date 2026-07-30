Matías Almeyda se sinceró sobre las chances de Rayados de ser campeón: “Es muy difícil”

Matías Almeyda suma una victoria y una derrota en su etapa como entrenador de Rayados en este Apertura 2026. El "Pelado", quien busca a un jugador de Chivas, fue contratado para darle de nueva cuenta un título a Monterrey, pero el argentino se sinceró sobre las chances del equipo de ser campeón: "Es muy difícil".

El entrenador confesó en conferencia de prensa, previo al duelo de la fecha 3 que sostendrá contra Atlas este sábado 1 de agosto, que la Liga BBVA MX es muy competitiva, por lo que ve difícil salir campeón con Rayados de Monterrey, sobre todo por el sistema, ya que cualquier equipo puede levantar el título, pese a que el club se reforzó con grandes jugadores, como Orbelín Pineda.

El entrenador confesó que la Liga BBVA MX es muy competitiva, por lo que ve difícil salir campeón con Rayados de Monterrey.|Rayados

"Es muy difícil salir campeón porque la mayoría de los equipos hacen bien las cosas y los partidos suelen ser parejos. Y el sistema de la liga te va llevando, a diferencia de otras ligas donde casi siempre ganan los mismos clubes", mencionó Matías en la conferencia de prensa.

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Los partidos de Matías Almeyda con Rayados

Almeyda fue presentado como entrenador de Rayados en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™, en una reestructuración que sufrió el club tanto a nivel cancha como de directivos tras el fracaso que fue el Clausura 2026, torneo en el que no clasificó a la Liguilla.

Ahora, el argentino suma 2 partidos al frente del conjunto regio. En su presentación en casa, Rayados derrotó 3-2 a Santos Laguna, lo que le dio confianza a la afición. Sin embargo, para la jornada 2 cayó ante Necaxa por marcador de 2-1.

Rayados y Matías tienen la oportunidad de levantarse del descalabro en la jornada 3, cuando visiten al Atlas en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Jalisco. El partido será de cuidado, ya que los Zorros marchan invictos en el Apertura 2026.