Chicharito Hernández se cansó y prometió contar “toda la verdad” de lo que pasó en Chivas

Lo que dijo Javier Hernández sobre Chivas encendió la polémica. Resulta que el delantero aseguró que muchas de sus palabras fueron sacadas de contexto. Además, Chicharito anunció que muy pronto contará “toda la verdad” y explicará con detalle todo lo que ocurrió durante su segunda etapa con el Guadalajara.

Tras ser presentado como nuevo jugador de Atlético Dallas, Chicharito dijo qué fue lo que lo salvó. Luego, utilizó sus redes sociales para responder a las reacciones que provocó su conferencia. El atacante afirmó que sigue teniendo un fuerte vínculo con el club rojiblanco, aunque adelantó que todavía hay aspectos de esa etapa que nunca han sido contados públicamente.

|@atleticodallas

Chicharito Hernández promete revelar toda la verdad sobre Chivas

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana explicó que publicará un video en su canal de YouTube para ofrecer su versión completa de los hechos y cerrar definitivamente ese capítulo.

TE PUEDE INTERESAR: Lo quiere en Rayados de Monterrey: Matías Almeyda pidió a un jugador de Chivas como refuerzo

“Siempre que hablo de Chivas causa mucho revuelo y muchos medios de comunicación sacan todo completamente de contexto. Entonces voy a hacer un video en mi canal de YouTube explicando mi segunda etapa de Chivas y después ya no voy a hablar más de ese tema”, señaló.

Chicharito reiteró que ama a Chivas

Hernández también quiso dejar claro que sus comentarios no fueron dirigidos contra la institución ni contra su afición. Por el contrario, aseguró que mantiene un profundo cariño por el equipo donde comenzó su carrera profesional.

“Yo amo a Chivas. Mis opiniones personales o hasta críticas en cierto momento jamás han sido en contra de la mejor afición, de los jugadores o del club que tanto amo y que tengo una herencia familiar con mi abuelo”, expresó. Y agregó que sus críticas “siempre ha sido con la gente y personas que administran o han administrado al club”.

“Yo amo a @chivas… mis opiniones o críticas siempre han sido con las personas que administran o han administrado el club…” - Chicharito pic.twitter.com/11dt48s4Xt — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) July 30, 2026

¿Qué había dicho Chicharito? Ahora quiere cerrar ese capítulo

Las declaraciones llegan después de que el atacante confesara que terminó su segunda etapa en Guadalajara sin ganas de seguir jugando futbol, situación que incluso lo llevó a considerar el retiro antes de aceptar la propuesta de Atlético Dallas.

TE PUEDE INTERESAR: André Jardine está goleando con su nuevo equipo, mientras Club América lucha por obtener refuerzos

Ahora, Chicharito asegura que contará todo el contexto de lo vivido en Chivas cuando publique el video prometido. Después de esa explicación, afirmó que no volverá a hablar públicamente sobre su regreso al Guadalajara.

