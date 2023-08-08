París 2024: Los mejores tips para conseguir hospedaje en los Juegos Olímpicos

Faltan 353 días para que comiencen los Juegos Olímpicos París 2024. Y aquí te presentamos las mejores recomendaciones y sugerencias para que puedas reservar alojamiento durante la justa veraniega en la llamada capital de la moda y el amor.

La mayoría de los hoteles en la capital francesa han elevado los precios de sus habitaciones, algunos por 15 e incluso más del precio habitual, todo esto debido a la cercanía con el evento deportivo que paralizará al mundo en 2024.

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El comité organizador de los Juegos Olímpicos París 2024 proyecta que para las fechas en las que se realicen las competencias, la capital gala recibirá a 13 millones de personas, que harán turismo deportivo en la sede olímpica.

Las personas que piensan asistir a París 2024, ya comenzaron las búsquedas de hospedaje y los portales de reservaciones en internet son los más visitados, aunque algunos precios aumentaron hasta en 1500%, así que sí planeas acudir a los Juegos Olímpicos es momento de que pienses en una reservación.

Por ejemplo, un hotel como el Saint-Marc, que es cuatro estrellas y se ubica en el distrito II de París, uno de los más céntricos de la capital francesa, la habitación ejecutiva cuesta 5 mil 400 pesos, pero reservar para el verano del 2024 se eleva a 84 mil 600 pesos.

Elevan sus costos la mayoría de hoteles

El Hotel la Perle Montparnasse, de dos estrellas, ofrece para esta semana una habitación doble con vista a la calle por mil 600 pesos, para el 2024, la misma habitación sube a 17 mil 800 pesos.

Y esos mismos precios se incrementan en el 90 por ciento de los hoteles de París. Así que el hospedaje será uno de los principales retos para los visitantes durante los Juegos Olímpicos 2024.

De hecho, el Gobierno de Francia impondrá desde los primeros días del 2024, que dichas plataformas de reservación de hospedajes deben señalar en la web las tarifas que sean exageradamente elevadas para los usuarios.