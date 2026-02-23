Brasil será la capital mundial de Rainbow Six: el Six Invitational 2027 vuelve a casa

Ubisoft confirmó que Brasil será la sede del Six Invitational 2027, el campeonato mundial de Tom Clancy's Rainbow Six Siege. El anuncio llega tras la conclusión de la edición 2026 celebrada en París, consolidando el regreso del evento al país sudamericano tres años después de su última parada en territorio brasileño.

La ciudad de São Paulo ya fue anfitriona en 2024, cuando el torneo dejó una huella significativa tanto en audiencia digital como en asistencia presencial. En aquella ocasión, el Ginásio do Ibirapuera vibró con una final completamente brasileña en la que w7m esports levantó el trofeo tras imponerse a FaZe Clan.

FaZe Clan conquista el Six Invitational y confirma su dominio en R6

Desde entonces, el circuito global llevó el campeonato a distintas regiones. En 2025, el evento se celebró en Boston, reafirmando su carácter internacional. Sin embargo, el protagonismo competitivo ha tenido un claro acento brasileño.

Con el título obtenido el pasado fin de semana en París, FaZe Clan se convirtió en la primera organización en conquistar dos Six Invitational consecutivos (2025 y 2026). Además, Brasil alcanzó su cuarto campeonato mundial en la historia del torneo, consolidándose como la región más dominante del ecosistema competitivo de Rainbow Six.

El Six Invitational, disputado cada febrero, representa el punto culminante de la temporada profesional. Solo los equipos con mejor rendimiento a lo largo del año logran clasificar a este escenario donde se disputa el icónico “martillo”, símbolo máximo de la supremacía mundial en el FPS táctico de Ubisoft.

Tras el cierre del SI 2026, los equipos entran en fase de reestructuración y preparación estratégica con un objetivo claro: asegurar su boleto al SI 2027 en Brasil. Con una base de aficionados apasionada, récords previos de audiencia y una escena competitiva que no deja de producir campeones, el regreso del mundial a suelo brasileño promete ser uno de los capítulos más intensos en la historia del juego.

El mensaje es contundente: el epicentro de Rainbow Six vuelve a donde el espectáculo y la victoria se han convertido en tradición.