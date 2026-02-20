La IA llegó al EA Sports FC 26; así se utilizará para mejorar la experiencia del usuario

Mucho se ha hablado respecto a las consecuencias que la Inteligencia Artificial ha traído en el mundo como lo conocemos actualmente; sin embargo, poco se mencionan los avances que la IA ha generado en algunos apartados específicos como lo es el de videojuegos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el EA Sports FC 26?

Como sabes, el EA Sports FC 26 se ha convertido en el juego de futbol más solicitado a nivel mundial pese a las constantes críticas que ha recibido en el pasado. Por tal motivo, y a fin de generar un nivel de experiencia mejor en el usuario, se hará uso de la IA para tener resultados más importantes.

¿Cómo se utilizará la IA en el EA Sports FC 26?

En medio de toda la lucha que hay en torno a la utilización -o no- de la IA en los videojuegos, el EA Sports FC 26 ha dado un paso adelante luego de admitir que utiliza la Inteligencia Artificial en los comentaristas de sus modalidades, aunque admite que lo hace con el permiso de cada uno de los implicados.

Se trata, entonces, de la declaración de EA a BBC Sports en torno a su reconocimiento de utilizar la IA para crear las voces de los comentaristas en el EA Sports FC 26, sobre todo, cuando el juego se actualiza o busca dar nombres de plantillas muy amplias, recreando así la voz de elementos como Guy Mowbray.

Y si bien EA manifestó que la Inteligencia Artificial siempre ha formado parte de su desarrollo, también hace hincapié en el hecho de que los comentarios del partido, así como otro tipo de colaboraciones, se realizan con el talento humano evitando reemplazarlos con la IA.

¿Qué mexicanos destacan en el EA Sports FC 26?

Elementos como Santiago Giménez y Julián Quiñones, de la Serie A y la Liga de Arabia Saudita, destacan como los mexicanos con mejores medias en este EA Sports FC 26. Del mismo modo, otros jugadores como Gilberto Mora y Edson Álvarez han comenzado a llamar la atención.