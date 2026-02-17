Dinastía brasileña en París: FaZe Clan firma un histórico bicampeonato en el Six Invitational 2026

La Ciudad de la Luz fue testigo de una gesta que redefine la historia de los deportes electrónicos. Este domingo 15 de febrero, FaZe Clan se coronó campeón del Six Invitational 2026 tras derrotar a los europeos de Team Secret con un contundente 3-1. Con este triunfo en la Adidas Arena de París, la organización brasileña no solo se lleva a casa un millón de dólares, sino que se convierte en el primer equipo en la historia de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege en lograr el bicampeonato consecutivo.

Fuimos parte de la presentación de la ‘Nueva Era’ de Rainbow Six Siege X

Te puede interesar: Logan Paul rompe récords: vende su carta Pokémon por más de 16 millones de dólares

El camino al martillo de oroLa gran final fue un despliegue de estrategia y nervios de acero. FaZe Clan golpeó primero en Consulado con un 7-4, demostrando por qué se mantuvieron en el upper bracket durante todo el torneo. El dominio se intensificó en Banco, donde los brasileños barrieron con un 7-2 que parecía sentenciar la serie por la vía rápida.

The greatest team of all time?@FaZeEsports have lifted yet ANOTHER hammer 🔨 pic.twitter.com/wLXTM0gLQW — Rainbow Six Esports (@R6esports) February 15, 2026

Sin embargo, Team Secret, impulsado por su reciente éxito en la Esports World Cup, mostró señales de vida en Fortaleza. En una prórroga de infarto, los europeos lograron un 11-9 que obligó a disputar un cuarto mapa. La tensión alcanzó su punto máximo en Frontera, donde FaZe tuvo que remontar un inicio adverso para cerrar el enfrentamiento en un nuevo tiempo extra por 10-8. "Somos el único equipo de Brasil con dos Invitational. Eso nos coloca como los mejores del mundo", declaró emocionado el jugador KDS tras la victoria.

Hegemonía regional y dominio globalEl triunfo de FaZe Clan extiende la "soberanía brasileña" en la escena competitiva. Con este resultado, Brasil suma cuatro trofeos del Six Invitational (2021, 2024, 2025 y 2026), ganando tres de las últimas cuatro ediciones. El desempeño de la región en París fue notable, con Fluxo W7M alcanzando el cuarto puesto y FURIA situándose en la sexta posición.

Te puede interesar: Tanjiro Kamado (Castillo Infinito) ya está disponible en Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2

El torneo, que repartió una bolsa total de 3 millones de dólares, reunió a los 20 mejores equipos del planeta, pero ninguno pudo descifrar la consistencia de un FaZe Clan que solo cedió una derrota en toda la competición. Con la mirada ya puesta en el futuro, el equipo ha dejado clara su ambición: mantener el trono y volver a levantar el mazo frente a su público en el próximo ciclo competitivo.