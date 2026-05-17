Cómo y dónde ver Pumas vs Pachuca; semifinal de vuelta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

El Estadio Olímpico Universitario será sede de la semifinal de vuelta entre los Pumas de la UNAM y los Tuzos del Pachuca en el presente Torneo clausura 2026. No hay margen de error para Club Universidad Nacional, equipo que tiene que ganar en casa para acceder a la serie por el título. Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene los mejores eventos deportivos y este compromiso lo podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por nuestra señal.

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Este domingo 17 de mayo a las 6:55 pm tenemos una cita desde la casa del equipo del Pedregal para definir al segundo finalista del Torneo Clausura 2026. Los Tuzos sacaron el 1-0 en el cotejo de ida gracias a un solitario gol de Oussama Idrissi, sin embargo, los pupilos de Efraín Juárez con cualquier triunfo están del otro lado en busca de la octava estrella.

Pumas vs Pachuca por TV Azteca Deportes

Así que ya lo sabes, este domingo 17 de mayo a las 6:55 pm podrás disfrutar el Pumas de la UNAM vs Tuzos de Pachuca por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país.

Cabe recordar que, el club hidalguense avanzará a la gran final del torneo con cualquier victoria o empate, mientras que, Universidad Nacional se quedará en el camino en caso de no ganarle al equipo dirigido por Esteban Solari en Ciudad Universitaria.