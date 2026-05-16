OFICIAL: Cruz Azul suma su primer BAJA para el Apertura 2026

Cruz Azul Femenil confirmó oficialmente una de las bajas más importantes rumbo al Apertura 2026. A través de redes sociales, La Máquina anunció la salida de la defensa inglesa Leighanne Robe, quien dejará libre una plaza de extranjera luego de dos torneos defendiendo la camiseta celeste.

La futbolista británica también se despidió de la afición con un emotivo mensaje en redes sociales, donde agradeció el cariño recibido tanto por parte del club como de la gente de México durante su etapa en el futbol mexicano.

“Primeramente, un gran agradecimiento a los fans y a la gente de México por tratarme siempre con tanto amor. Realmente me ayudó a sentirme segura y cómoda viviendo la vida solitaria en un nuevo país y esto siempre quedará en mi corazón”, escribió la zaguera.

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Además, la defensa de 32 años habló abiertamente sobre el desgaste que vivió en la Liga BBVA MX Femenil debido al intenso calendario de competencia, aunque aseguró que la experiencia la ayudó a descubrir una nueva versión de sí misma como atleta.

“Este capítulo me ha exigido en todos los sentidos, sentirme realmente agotada con el calendario tan ocupado, pero todavía con hambre por el siguiente partido y disfrutando mi futbol más que nunca”, compartió.

Incluso, Robe bromeó con que el reto vivido en México la hace sentirse “más joven que nunca” pese a sus 32 años, dejando claro que todavía tiene intención de continuar su carrera profesional.

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Los números de Leighanne Robe con Cruz Azul

La llegada de Leighanne Robe a Cruz Azul Femenil en julio de 2025 fue considerada un auténtico fichaje bomba. La inglesa hizo historia al convertirse en la primera futbolista de Inglaterra en jugar en la Liga MX Femenil y también en la primera británica en defender los colores de Cruz Azul, incluyendo la rama varonil.

Durante su paso por La Noria, Robe disputó los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, consolidándose rápidamente como titular indiscutible en la defensa central gracias a su experiencia europea tras militar en clubes como Liverpool y Millwall Lionesses.

La zaguera sumó un total de 33 partidos oficiales entre fase regular y Liguilla, además de registrar un gol con la camiseta celeste. Su liderazgo, perfil zurdo y capacidad para salir jugando desde el fondo fueron aspectos fundamentales dentro del esquema cementero.

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Sabíamos que @leighannerobe no se iría sin despedirse y dejó un mensaje para la afición 🥹🚂💙 #AzulDePorVida pic.twitter.com/GyoH7x8A5f — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) May 15, 2026

La inglesa que hizo historia en Cruz Azul Femenil

La etapa de Leighanne Robe en Cruz Azul Femenil terminó después de ayudar a cambiar la historia del club en la Liga MX Femenil. La defensa inglesa fue una pieza fundamental para que La Máquina avanzar a fases importants en la Liguilla, como lo fueron las históricas Semifinales del Apertura 2025.

En el Apertura 2025, Cruz Azul eliminó a Pachuca Femenil para meterse por primera vez entre los cuatro mejores equipos del torneo, aunque posteriormente cayó ante Tigres de la UANL Femenil.

Ya en el Clausura 2026, la central volvió a ser titular en la campaña donde La Máquina registró una fase regular histórica con 31 puntos y nueve victorias. Sin embargo, el torneo terminó en Cuartos de Final tras la eliminación frente a Monterrey Femenil con un marcador global de 5-1.

Con su salida ya confirmada, Leighanne Robe pone fin a una etapa breve, pero histórica dentro de Cruz Azul y la Liga MX Femenil.

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