¿Cómo le fue a los mexicanos en el futbol europeo este fin de semana?

El fin de semana dejó un balance mixto para los futbolistas mexicano en el Viejo Continente. Mientras Edson Álvarez debutó con solidez en el Fenerbahce jugando los 90 minutos en la victoria 1-3 ante el Genclerbirligi.

Te puede interesar: Roma lo quiere, pero Santi Gimenez tiene prioridades y ya las demostró contundentemente

Por otro lado, Raúl Jiménez alcanzó una cifra histórica, con sus 30 minutos en la derrota del Fulham ante el Chelsea, le permitieron llegar a los 200 partidos en Inglaterra, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo, por encima de Javier “Chicharito” Hernández.

Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025

Vázquez, Giménez y Huesca, llegan con actividad a la Selección

En Italia, Johan Vásquez porto el brazalete de capitán del Genoa en el descalabro ante la Juventus, por la mínima con un gol solitario de Dusan Vlahovic.

Mientras, Santiago Giménez vivió una jornada agridulce, en la que anotó un gol, pero fue anulado por un fuera de lugar. De cualquier manera, el Milan se llevó el encuentro por 2-0 en el arranque de la Serie A. Esto, en medio de los rumores que han circulado sobre su posible salida del conjunto rossonero, que el mismo aprovechó para callar rumores de su llegada a la Roma con un contundente mensaje en redes sociales.

El lateral Rodrigo Huescas brilló en la goleada 1-5 del Copenhague sobre el Randers, consolidando su liderato en la liga danesa. En Grecia, Orbelín Pineda jugó el tiempo regular completo en la victoria del AEK Atenas por 1-0, manteniendo su racha perfecta.

Padilla no sumó minutos

Desafortunadamente para uno de los nuestros no tuvieron la mejor jornada. Alex Padilla no vio actividad con el Athletic de Bilbao en la victoria 2-1 sobre el Real Betis. Pero, el arquero nacido en España, fue expulsado desde el banquillo en los últimos minutos por reclamos al árbitro.

En Bélgica, César “Chino” Huerta estuvo cerca de anotar con un disparo al poste, pero su Anderlecht cayó 2-0 frente al campeón actual, el Unión Saint Gilloise.

Un fin de semana que demostró la diversidad de experiencias que viven nuestros compatriotas en Europa, con debutantes estrenando equipo y veteranos haciendo historia. La temporada promete más emociones para la legión azteca.

Te puede interesar: ENORME sorpresa al ver lo que Nicolás Larcamón dijo sobre el trabajo de Gabriel Milito