Roma lo quiere, pero Santi Gimenez tiene prioridades y ya las demostró contundentemente

La Roma está interesado en Santi Gimenez y el delantero lo sabe. Las próximas horas son muy importantes para el surgido de las Fuerzas Básicas del Cruz Azul para conocer su futuro. Pero mientras su representante arregla dónde jugará el mexicano, él ya llegó a la concentración de la Selección Mexicana. “El Bebote” ya demostró que su prioridad en este momento es encarar los duelos amistosos de la Fecha FIFA ante Japón y Corea.

El destino inesperado de Santi Gimenez sería en La Loba, después de que Massimiliano Allegri no lo tenga en sus planes con el Milan. Según reportes de medios internacionales, el entrenador italiano no quiere al mexicano en el equipo. No le gustó que el goleador se tomará unos días de vacaciones al término de la Copa Oro y no viajara a la pretemporada con el equipo.

@santi.gimenez El futbolista mexicano al que más le temen en el extranjero es Santiago Giménez, actual jugador del Milan

El Chelsea también levantó la mano por Santiago Giménez

No solamente la Roma está interesada en Santiago Gimenez. En las recientes horas salió el rumor de que el Chelsea también ya preguntó por sus servicios. El conjunto inglés quiere reforzar el ataque y ve con buenos ojos al goleador mexicano para que se enrole en sus filas. Les ayudaría a salir de la mala racha en la que caen por momentos dentro de la Premier League.

Medios ingleses aseguran que si el Chelsea quiere a Santiago Gimenez tendría que desembolsar alrededor de 30 millones de euros. En la actual plantilla de los Blues se encuentran delanteros centros de la talla de David Datro, Liam Delap, Joao Pedro y Nicolas Jackson, por lo que el mexicano tendrá una dura competencia.

¿Cuándo juega México contra Japón y Corea?

Al ser anfitrión de la próxima Copa del Mundo, México no encara en este proceso las eliminatorias y juega puros partidos amistosos. Ya con algunas selecciones clasificadas, el equipo tricolor tiene rivales más de peso y, para la Fecha FIFA de septiembre, se verá las caras ante Japón y Corea del Sur.

El duelo ante los nipones se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre en punto de las 20:00 horas del centro de México en el Oakland Coliseum. Mientras que ante los coreanos se verá las caras el martes 9 de septiembre a las 19:00 horas en el Geodis Park.