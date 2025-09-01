ENORME sorpresa al ver lo que Nicolás Larcamón dijo sobre el trabajo de Gabriel Milito

Nicolás Larcamón elogió el trabajo de Gabriel Milito en conferencia de prensa después de que Cruz Azul derrotara a Chivas en el Estadio AKRON . El entrenador destacó que enfrentó a un buen equipo, incluso al mejor desde que llegó a México tras sus pasos con Puebla, León y posteriormente Necaxa.

“Sigo reafirmado lo que dije en la antesala del partido: siento que enfrentamos a las mejores Chivas desde que estoy en México, a ese nivel te lo destaco. Entiendo perfectamente la exigencia que hay para un equipo como este [Guadalajara], pero fue un rival que indudablemente planteó un partido de muchísimo protagonismo”, mencionó Larcamón respecto al trabajo de Milito, quien comienza a sentir pasos en la azotea por estos 2 candidatos que suenan para el Rebaño .

Nicolás destacó que no fue un partido fácil, ya que por largos pasajes Chivas impuso condiciones. No obstante, el entrador de La Máquina resaltó que analizaron muy bien al equipo para plantearles el partido, sacar el resultado y conservar el invicto del Apertura 2025.

“Creo que lo hicimos muy bien, pero también quiero reconocer y destacar el trabajo del rival, porque verdaderamente fue un muy buen partido”, concluyó el técnico de Cruz Azul.

El arrasador torneo de Cruz Azul y Nicolás Larcamón en el Apertura 2025

Cruz Azul reafirmó el buen momento que vive en la Liga BBVA MX al sumar su quinta victoria consecutiva del Apertura 2025. Nicolás Larcamón y la plantilla suman 12 puntos desde que retomaron la temporada tras el fracaso en la Leagues Cup.

La Máquina actualmente se ubica en la tercera posición de la Tabla General con 17 puntos, los mismos que el América que ocupa el segundo lugar y a tan solo una unidad del súper líder Rayados de Monterrey. Estas son las victorias que suma el conjunto de La Noria en el presente torneo:



Cruz Azul 4-1 León – Jornada 3

– Jornada 3 Atlético de San Luis 1-2 Cruz Azul - Jornada 4

- Jornada 4 Cruz Azul 3-2 Santos Laguna – Jornada 5

– Jornada 5 Cruz Azul 1-0 Toluca – Jornada 6

– Jornada 6 Chivas 1-2 Cruz Azul - Jornada 7

Cabe destacar que Cruz Azul y Nicolás Larcamón siguen invictos en el Apertura 2025, ya que en los primeros 2 duelos registraron empates: a cero goles contra Mazatlán FC y a 3 ante Atlas.