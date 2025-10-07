¿Cómo le fue a los mexicanos este fin de semana en futbol europeo?

Se disputó la última jornada en las ligas domésticas antes del parón de la Fecha FIFA de octubre que dejó un balance mixto para los jugadores aztecas que nos representan en el futbol europeo, ya que algunas harán el viaje para presentarse con la Selección Azteca para encarar los amistosos ante Colombia y Ecuador.

En Italia, Santiago Giménez nuevamente fue titular con el Milan en el empate 0-0 ante la Juventus en un juego crucial para los dirigidos por Massimiliano Allegri. Santi no logró anotar y se fue sin remates a puerta. Mientras, el otro azteca en la Serie A; Johan Vásquez, completó los 90 minutos como capitán del Genoa en su derrota ante el Napoli, que lamentablemente para su causa, se sitúan en puestos de descenso.

Las buenas noticias llegaron desde Turquía, ya que Edson Álvarez regresó como titular tras su lesión, jugando una hora en el empate del Fenerbahce con notable efectividad de 87% de precisión en pases y 5 duelos defensivos ganados. Por otro lado en Bélgica, César Huerta aportó con 52 minutos en la victoria del Anderlecht, mostrando actividad ofensiva.

El AZ Alkmaar de los Países Bajos contó con Mateo Chávez, quien estuvo cerca de anotar su primer gol en el triunfo ante el Telstar 2-1. Mejor aún le fue a Guillermo Ochoa, que finalmente celebró su primera victoria en Chipre con el AEL Limassol 4-1, limpiando su imagen tras dos derrotas iniciales.

Pese a todo, también hubieron malas noticias. El parte médico no fue alentador y es que Rodrigo Huescas sufrió rotura de ligamento cruzado y Raúl Jiménez arrastra molestias costales, ausencias confirmadas para la Fecha FIFA. Entre regresos, lesiones y debutantes, la presencia mexicana en Europa sigue escribiendo capítulos diversos, demostrando que el talento nacional mantiene su vigencia en el Viejo Continente.

