OFICIAL: Definidos los Octavos de Final del Mundial Sub-20

Han quedado definidos todos los equipos clasificados a la Fase Final del Mundial Sub-20 y así se jugarán los Octavos de Final

México Mundial Sub20
Selección Nacional de México
México se ubica en el puesto 2 del Grupo C del Mundial Sub20 y deberá sumar en sus 2 compromisos restantes para avanzar a los Octavos de Final
Iván Vilchis
Selección Azteca
Han quedado definidos todos los enfrentamientos de los Octavos de Final del Mundial Sub-20 luego de que se disputaran todos los encuentros de la Jornada 3 de la Fase de Grupos.

Los enfrentamientos de los Octavos de Final del Mundial Sub-20 son:

  • Chile vs México
  • Ucrania vs España
  • Argentina vs Nigeria
  • Colombia vs Sudáfrica
  • Paraguay vs Noruega
  • Japón vs Francia
  • Estados Unidos vs Italia
  • Marruecos vs Corea del Sur

Fecha y hora en que se jugarán los partidos de Octavos de Final del Mundial Sub-20

El primer partido que se diputará es Ucrania vs España en punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México el siguiente martes 7 de octubre del 2025.

El segundo juego y uno de los más llamativos y esperados por muchos es el Chile vs México que se diputará el Martes 7 de octubre en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El anfitrión del torneo se medirá ante la Selección Mexicana que promete seguir avanzando en el torneo.

Para el miércoles 8 de octubre del 2025, se van a disputar cuatro encuentros. En punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México se medirán Argentina vs Nigeria y Colombia vs Sudáfrica.

En punto de las 17 horas, entrarán en acción Paraguay vs Noruega y Japón vs Francia, un partido bastante llamativo por la calidad de los dos equipos.

Por últimos, los dos encuentros restantes se disputarán el jueves 9 de octubre del 2025. En punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México juegan Estados Unidos vs Italia y en punto de las 17 horas tiempo del centro de México Marruecos vs Corea del Sur.

