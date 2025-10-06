OFICIAL: Definidos los Octavos de Final del Mundial Sub-20

Han quedado definidos todos los enfrentamientos de los Octavos de Final del Mundial Sub-20 luego de que se disputaran todos los encuentros de la Jornada 3 de la Fase de Grupos.

Te puede interesar: OFICIAL: El RIVAL de México en Octavos de Final del Mundial Sub-20

Los enfrentamientos de los Octavos de Final del Mundial Sub-20 son:



Chile vs México

Ucrania vs España

Argentina vs Nigeria

Colombia vs Sudáfrica

Paraguay vs Noruega

Japón vs Francia

Estados Unidos vs Italia

Marruecos vs Corea del Sur

That’s a wrap for the #U20WC Group Stage. 🔢 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 6, 2025

Fecha y hora en que se jugarán los partidos de Octavos de Final del Mundial Sub-20

El primer partido que se diputará es Ucrania vs España en punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México el siguiente martes 7 de octubre del 2025.

El segundo juego y uno de los más llamativos y esperados por muchos es el Chile vs México que se diputará el Martes 7 de octubre en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El anfitrión del torneo se medirá ante la Selección Mexicana que promete seguir avanzando en el torneo.

¡Choques de alarido! 🔥⚽ Quedaron definidos los octavos de final del Mundial Sub 20 con varios encontronazos imperdibles. ¿Hasta dónde llegará México? 👀 pic.twitter.com/1jUWc9LGLr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 6, 2025

Para el miércoles 8 de octubre del 2025, se van a disputar cuatro encuentros. En punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México se medirán Argentina vs Nigeria y Colombia vs Sudáfrica.

En punto de las 17 horas, entrarán en acción Paraguay vs Noruega y Japón vs Francia, un partido bastante llamativo por la calidad de los dos equipos.

Por últimos, los dos encuentros restantes se disputarán el jueves 9 de octubre del 2025. En punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México juegan Estados Unidos vs Italia y en punto de las 17 horas tiempo del centro de México Marruecos vs Corea del Sur.