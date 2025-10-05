América sufrió terribles bajas para enfrentar al Cruz Azul, pero hay una grandiosa esperanza en el camino
El América tiene un compromiso de vital importancia en la próxima jornada, pues se verá las caras ante el Cruz Azul
El triunfo del América ante el Santos Laguna le salió caro a André Jardine. El entrenador brasileño sufrió tres lesiones en el mismo partido que lo dejan marginado para el encuentro ante el Cruz Azul. Lo que le puede ayudar a las Águilas es que se atraviesa la Fecha FIFA y, con más días de descanso, sus futbolistas podrían recuperarse.
El América venció 3-0 al Santos, pero tuvieron que salir del terreno de juego Allan Saint-Maximin y Raúl Zúñiga. Estos tres nombres se suman a los de Álvaro Fidalgo, Henry Martín, Jonathan Dos Santos e Igor Lichnovsky. Al término del partido ante los de la Comarca, Jardine, más que preocupado, aseguró que llegarán a la recta final completos.
“(Sebastián) Cáceres tiene un hongo, le complica un poco, siente dolor, nada que preocupe. Lo de Maxi fue un golpe en el inicio del partido y Zúñiga es muscular, nos preocupa un poco. Sí preocupa, pero viendo cómo entró Aguirre de motivado, atento, Brian entró muy bien. Tenemos banca, elenco, para tener los dos objetivos; debemos confiar en todos y andar juntos”, dijo el timonel.
André Jardine sabe que necesita recuperar a todos sus hombres
Al ser cuestionado sobre el regreso de los futbolistas que llevan más tiempo lesionados. André Jardine fue muy sincero al reconocer que poco a poco se empiezan a recuperar y que están sin problemas para la recta final. El América demostró que, así como tiene a sus titulares, los que están en la banca también reaccionan para ayudar al equipo.
“Sí, las sensaciones son buenas, vamos a llegar muy enteros para la recta final. Henry está cerca, Jona igual; paramos a Fidalgo, que trabajaba con dolor, pudo jugar hoy, pero tendría dolor; sacrificamos este partido para que resolviera este problema. Siento que jugadores importantes como Alan, Brian, Chiquito están subiendo su nivel, el propio Kevin, acercándose a lo que es Kevin. Lo de la Selección es una señal de que están creciendo”, añadió el estratega brasileño.