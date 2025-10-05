América sufrió terribles bajas para enfrentar al Cruz Azul, pero hay una grandiosa esperanza en el camino

El triunfo del América ante el Santos Laguna le salió caro a André Jardine. El entrenador brasileño sufrió tres lesiones en el mismo partido que lo dejan marginado para el encuentro ante el Cruz Azul. Lo que le puede ayudar a las Águilas es que se atraviesa la Fecha FIFA y, con más días de descanso, sus futbolistas podrían recuperarse.

El América venció 3-0 al Santos, pero tuvieron que salir del terreno de juego Allan Saint-Maximin y Raúl Zúñiga. Estos tres nombres se suman a los de Álvaro Fidalgo, Henry Martín, Jonathan Dos Santos e Igor Lichnovsky. Al término del partido ante los de la Comarca, Jardine, más que preocupado, aseguró que llegarán a la recta final completos.

“(Sebastián) Cáceres tiene un hongo, le complica un poco, siente dolor, nada que preocupe. Lo de Maxi fue un golpe en el inicio del partido y Zúñiga es muscular, nos preocupa un poco. Sí preocupa, pero viendo cómo entró Aguirre de motivado, atento, Brian entró muy bien. Tenemos banca, elenco, para tener los dos objetivos; debemos confiar en todos y andar juntos”, dijo el timonel.

André Jardine sabe que necesita recuperar a todos sus hombres

Al ser cuestionado sobre el regreso de los futbolistas que llevan más tiempo lesionados. André Jardine fue muy sincero al reconocer que poco a poco se empiezan a recuperar y que están sin problemas para la recta final. El América demostró que, así como tiene a sus titulares, los que están en la banca también reaccionan para ayudar al equipo.

“Sí, las sensaciones son buenas, vamos a llegar muy enteros para la recta final. Henry está cerca, Jona igual; paramos a Fidalgo, que trabajaba con dolor, pudo jugar hoy, pero tendría dolor; sacrificamos este partido para que resolviera este problema. Siento que jugadores importantes como Alan, Brian, Chiquito están subiendo su nivel, el propio Kevin, acercándose a lo que es Kevin. Lo de la Selección es una señal de que están creciendo”, añadió el estratega brasileño.