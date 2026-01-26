A 3 meses de su lesión, así ha vivido Adalberto Carrasquilla la fractura de Kevin Mier

El pasado 11 de noviembre se llevó a cabo una de las lesiones más impactantes que el futbol mexicano tuvo durante el año pasado, mismo que presenció cómo Kevin Mier salía en camilla del estadio Cuauhtémoc luego de una dolorosa entrada de parte de Adalberto Carrasquilla , actual jugador de Pumas.

cruz azul

Aquella situación encendió los ánimos entre los aficionados de Pumas y Cruz Azul mediante las redes sociales, pues mientras los universitarios señalaban una jugada futbolera, la fanaticada celeste argumentaba “mala leche” y ganas de lesionar de parte del propio Adalberto Carrasquilla, quien no la ha pasado nada bien desde aquel momento.

¿Adalberto Carrasquilla entró en depresión tras la lesión de Kevin Mier?

El portal ESPN sostuvo una entrevista con José, padre de Adalberto Carrasquilla quien aseguró que su hijo ha atravesado problemas de depresión desde aquella jugada, misma que se llevó a cabo en un encuentro en el que Pumas vino de atrás para derrotar a los cementeros por 3-2.

Te puede interesar: Los 4 luchadores mexicanos que estarán en el Royal Rumble

Te puede interesar: ¿Quién es el mexicano con más medallas en la historia de los JJOO?

Pretemporada ON 🔛

Enfocados en la preparación, listos para lo que viene.🔥⚽️ @PumasMX pic.twitter.com/bMDiDkCawX — Adalberto Carrasquilla (@Acarrasquilla18) December 19, 2025

Su padre señala que Adalberto Carrasquilla se sintió muy mal después de esa jugada, pues nunca tuvo la intención de dañar a su rival al grado de dejarlo fuera de las canchas durante varios meses. De hecho, dijo que tuvo la oportunidad de disculparse con él luego de tan lamentable suceso.

Del mismo modo, don José justificó la situación de Carrasquilla asegurando que su estilo de juego es clásico, mismo que se caracteriza por ser un elemento fuerte que siempre va duro al balón sin que esto signifique entrar de manera desleal. Finalmente, y después de ver nuevamente la imagen, su padre volvió a señalar que el jugador universitario no tuvo la intención de lastimar a Kevin Mier.

¿Adalberto Carrasquilla es el mejor jugador de Pumas en la actualidad?

Desde su llegada a los Pumas de la UNAM en enero del 2025, la realidad es que Adalberto Carrasquilla se ha convertido en el mejor jugador del conjunto del Pedregal junto a Keylor Navas. Para muestra de ello están sus números, mismos en donde acumula seis goles y seis asistencias en 44 duelos disputados.