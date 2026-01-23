WWE: Estos son los 4 luchadores mexicanos que confirmaron su participación en Royal Rumble

Estamos a solo unos días para que llegue uno de los eventos más importantes que la WWE tendrá a lo largo del año. La próxima edición del Royal Rumble finalmente está aquí, motivo por el cual vale conocer a los cuatro luchadores mexicanos que ya confirmaron su participación en esta Batalla Real.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, el Royal Rumble es una batalla en la que 30 luchadores se enfrentan en el cuadrilátero de la WWE. El ganador; es decir, el último que quede en el ring, tendrá la posibilidad de asistir al Wrestlemania y disputar uno de los campeonatos más importantes que la empresa tiene en la actualidad.

¿Qué luchadores mexicanos estarán en la próxima edición del WWE Royal Rumble?

La más reciente edición de WWE RAW, misma que se llevó a cabo en Belfast Irlanda, trajo consigo un nuevo combate de 3 contra 3 entre The Visión y el trío mexicano conformado por Dragon Lee, Rey Mysterio y Penta, el Zero Miedo, los cuales al final de la lucha se quedaron con el triunfo.

Previo a este combate, que fue uno de los mejores de la última emisión de RAW, los tres elementos confirmaron su participación en la siguiente edición del Royal Rumble, a disputarse en Arabia Saudita el próximo 31 de enero en un horario que podría comenzar a las 2 de la tarde, tiempo centro de México.

Aunado a ellos, vale decir que, después de un tiempo fuera de las carteleras por lesión, Dominik Mysterio también podría volver a este Royal Rumble, aunque hasta ahora nada está confirmado. Así como él, otros elementos mexicanos como Santos Escobar y Rey Fénix también podrían sorprender en dicha función.

¿Habrá luchadores de la AAA en el Royal Rumble?

A falta de un anuncio oficial por parte de la empresa norteamericana, todo haría indicar que la WWE presentaría a algunos luchadores que forman parte de la AAA en esta edición del Royal Rumble . Entre los nombres que más suenan destacan elementos como Mr. Iguana, El Hijo del Vikingo, El Hijo de Dr Wagner Jr y La Parka.