Los Ángeles 2028: Él es el mexicano con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se perfilan para ser uno de los más importantes y trascendentes de este siglo, por lo que desde ahora la cobertura en torno a este evento está a todo lo que da. Por tal motivo, no está de más conocer el nombre del atleta mexicano con más medallas en la historia de los JJOO.

Como sabes, México está convertido en uno de los países de habla hispana más importantes que existen en cuanto a la cosecha de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos. De hecho, Rommel Pacheco, titular de la CONADE, mencionó que para Los Ángeles 2028 la meta es sumar 10 medallas en total.

¿Quién es el mexicano con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos?

Poco conocido por las nuevas generaciones, pero un verdadero baluarte para los más grandes del hogar, la realidad es que Joaquín Capilla estará por siempre en la historia de los Juegos Olímpicos para México, pues es el atleta con más medallas para nuestro país al sumar un total de 4 preseas.

Joaquín Capilla, nacido en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1928, se consolidó en la rama de clavados al punto de sobresalir en un total de tres ediciones de Juegos Olímpicos, siendo estas Londres 1948, Helsinki 1952 y Melbourne 1956, mismas en donde puso el nombre de México en alto.

De las 4 medallas obtenidas por Capilla, una fue de oro, una de plata y las dos restantes de bronce. Su punto máximo llegó precisamente en Melbourne 1956, evento en donde el mexicano se quedó con la medalla de oro en la plataforma de 10 metros, así como el bronce en el trampolín de 3 metros.

¿Cuántas medallas suma México en su historia dentro de los Juegos Olímpicos?

A lo largo de su etapa en este tipo de eventos, la Delegación Mexicana suma un total de 78 medallas, mismas de las cuales 13 son de oro, 27 de plata y las 38 restantes de bronce . Por tal motivo, se espera que el país pueda sumar 10 preseas más de cara a Los Ángeles 2028.