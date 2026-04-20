Comparación: Esto costaría la PlayStation 6 en relación con la Nintendo Switch

En los últimos días distintos amantes de las consolas de videojuegos se han dado a la tarea de hacer una especie de comparación entre la Nintendo Switch 2, la cual se lanzó el año pasado, con lo que podría ser la llegada de la PlayStation 6 a través de su compañía, Sony.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, son muchos los rumores que indican que la PlayStation 6 podría llegar hasta el año 2028 debido a los costos de fabricación que ha tenido en estos meses. Ante ello, ¿sabías que la relación monetaria entre esta consola y la Nintendo Switch 2, realmente, no es tan distinta?

¿Cuánto costará la PlayStation 6 en relación con la Nintendo Switch 2?

De acuerdo con información del portal Nintenderos, se habla de la posibilidad de que la PlayStation 6 no cueste 1,000 dólares, cantidad de la que se había mencionado en el pasado reciente y que sugiere un costo por demás elevado que, al tipo de cambio actual, serían poco menos de 20,000 pesos mexicanos.

Te puede interesar: Esta es la razón por la que Tyson Fury es considerado una leyenda del boxeo mundial

Te puede interesar: Es una de las leyendas más grandes de la WWE, pero se perderá su tercer Wrestlemania consecutivo

😱 ¡SE FILTRAN LOS PRECIOS DE PS6! 🔵



El conocido leaker MLID acaba de filtrar los posibles precios de la próxima generación de Sony (en base a los precios de los componentes) y son de infarto... La potencia tiene un costo:



- PlayStation 6 (Orion): Entre $700 y $1,000 USD.



-… pic.twitter.com/W5dsPwvxWV — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) April 10, 2026

El análisis realizado por el canal Moore’s Law Is Dead, el modelo principal de fabricación de Sony tendría un costo de 743 dólares, lo cual haría que la PS6 tenga un costo promedio de 600 a 800 dólares, cantidad que, si bien sigue siendo elevada, no se compara a lo que se pensaba en un principio.

La intención de Sony es evitar un precio tan elevado pra que sus seguidores adquieran el producto y, con ello, el resultado de la inversión sea exitoso. Finalmente, se dice que la empresa planea lanzar una versión portátil, misma que tendría un costo inferior a los 500 dólares.

¿Cuánto costó la Nintendo Switch 2 en 2025?

A diferencia de lo que podría ocurrir con la PlayStation 6, la Nintendo Switch 2 tuvo un costo de 450 dólares en promedio dentro de los Estados Unidos, por lo que, con una diferencia de 150 a 350 dólares con respecto a la PS6, Sony espera ser competitivo a nivel de precios para regresar a la cima en este apartado.