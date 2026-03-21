Este es el comparativo del Chicharito y la Hormiga González previo a su primer Mundial

El futbol mexicano vuelve a ilusionarse con una nueva generación de delanteros. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Armando "La Hormiga" González, quien vive un presente goleador destacado en la Liga BBVA MX.

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Con 8 goles en el torneo y su posible convocatoria al Mundial 2026, las comparaciones con Chicharito Hernández no se han hecho esperar. Inevitablemente, su rendimiento remite a los inicios del tapatío, quien antes de Sudáfrica 2010 también brillaba con Chivas.

Aunque este último es una leyenda del combinado nacional, su historia comenzó con números muy similares a los que hoy presenta González. Esto abre el debate sobre si estamos ante el nacimiento de una nueva figura.

Chicharito vs Hormiga González: números antes de su primer Mundial

Al comparar las estadísticas previas a su primera copa del mundo, las similitudes son sorprendentes:

Javier "Chicharito" Hernández (previo a Sudáfrica 2010)



28 partidos

2295 minutos

21 goles

7 asistencias

Campeón de goleo (Bicentenario 2010)

Armando "La Hormiga" González (previo a 2026)



28 partidos

1894 minutos

20 goles

1 asistencia

Campeón de goleo (Apertura 2026)

Más allá de la cercanía en cifras, hay un dato que resalta: González ha marcado prácticamente los mismos goles que Chicharito con 401 minutos menos en cancha.

Chicharito vs Hormiga González: ¿Cuáles son las diferencias y proyección en la Selección Mexicana?

Aunque los números los acercan, el estilo de juego marca diferencias. Chicharito se caracterizó por su capacidad para desmarcarse y definir dentro del área, siendo un delantero letal en espacios reducidos. Por su parte, "La Hormiga" González ofrece un perfil más completo, participando también en la construcción ofensiva.

El propio técnico Gabriel Milito ha destacado el crecimiento del joven delantero, especialmente en el desarrollo de su pierna derecha. Zurdo natural, González ha trabajado este aspecto al punto de ejecutar penales con ambos perfiles.

La historia también aporta contexto: pese a llegar como campeón de goleo, Chicharito no fue titular en el Mundial 2010 bajo el mando de Javier Aguirre. Sin embargo, ese torneo marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a clubes como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.