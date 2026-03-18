“Lo más doloroso de mi vida”: La cruda confesión de Chicharito sobre el penal que aún no le perdonan en Chivas

Han pasado prácticamente cuatro meses desde que Chivas fue eliminado a manos de Cruz Azul en los Cuartos de Final del Apertura 2025. Javier ‘Chicharito’ Hernández fue el protagonista de la serie, ya que tuvo en sus manos la clasificación de los rojiblancos, pero falló el penalti que pudo haber significado la victoria del Guadalajara. Hoy, tras meses de silencio, el futbolista de 37 años habló sobre lo sucedido en el Olímpico Universitario.

En redes sociales, Chicharito publicó un video reaccionando a su fallo ante La Máquina, calificando dicho episodio como uno de los más difíciles de su carrera y de su vida personal. Sin embargo, se trata de un adelanto de lo que será un video mucho más extenso que los aficionados podrán ver a través de las redes oficiales del delantero el próximo jueves 19 de marzo.

Chicharito y su reacción al penal fallido ante Cruz Azul|Crédito: Javier Hernández

“Hoy quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva este momento, ya vas de gane”, fue lo que dijo Hernández durante el inicio del video. Posteriormente, una voz externa le pide que hable en inglés para explicarlo.

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Pero eso no es todo, ya que la misma voz le cuestiona si es un mal jugador por el error ocasionado a lo que Chicharito responde: “No, pero cometí un error en ese momento que era importante”.

Chicharito explica por qué falló el penal ante Cruz Azul

Tras asegurar que fue el momento más difícil de su vida como futbolista profesional, el ex Real Madrid se detuvo para explicar el motivo por el cual su ejecución falló. “Después me acerco y cambio mi carrera”, detalló Chicharito, reconociendo que hubo errores en la ejecución del armado del disparo que derivó en la noche más fatídica del delantero.

Chicharito Hernández padece las secuelas de su penal fallido

Desde aquel episodio, Chicharito finalizó su contrato con Chivas y, de momento, no ha vuelto a conseguir equipo. El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana intentó explorar nuevos horizontes en el mercado de fichajes de invierno, pero desafortunadamente no ha encontrado acomodo en ningún otro club. A estas alturas, solo el mercado estadounidense sigue abierto, por lo que todo indica que estará todo el semestre como agente libre.

Mientras tanto, Hernández se dedica a subir contenido en sus redes sociales, donde anticipó que este jueves publicará el video completo en su canal de YouTube sobre los sentimientos y las consecuencias que tuvo aquel error en la Liga BBVA MX.

