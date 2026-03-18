Hormiga González supera a los mejores de España y de Argentina: increíble record

Mientras que Santi Gimenez integra la lista de 13 lesionados de la Selección Nacional de México, la “Hormiga” González lo reemplazará en la convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos contra Portugal y Bélgica. Mucho de eso se debe a que el joven delantero está teniendo un gran rendimiento con las Chivas de Guadalajara y supera a los mejores de España y Argentina.

Así como la “Hormiga” González avanza a paso firme en busca de un objetivo, el surgido de las fuerzas básicas de Verde Valle, hoy es el líder en una estadística a nivel mundial. Pues el jugador del “Rebaño Sagrado” se ha consolidado como el máximo anotador Sub-23 entre las mejores 40 ligas del planeta en la presente temporada.

Hormiga González busca un gran objetivo antes del receso por fecha FIFA|Crédito: Chivas

La Hormiga González, por encima de Lamine Yamal (España) y un crack de Argentina

Los números no mienten y, según el portal especializado Transfermarkt, la Hormiga González ya lleva 20 goles en lo que va de la temporada 2025/2026. El delantero de 22 años de las Chivas de Guadalajara supera con creces los 14 tantos de la sensación del FC Barcelona, Lamine Yamal.

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Del mismo modo, la estrella del “Rebaño Sagrado” supera los 14 tantos del argentino Joaquín Panichelli, quien brilla en la Ligue 1 de Francia con el Estrasburgo. En este selecto grupo también quedan atrás nombres como Vitor Roque (14) y Samu Aghehowa (13).

El llamado del “Vasco” Aguirre y el sueño mundialista para la Hormiga González

Este rendimiento de élite no ha pasado desapercibido para Javier Aguirre. Ante la baja de Santiago Giménez —quien se recupera de una cirugía de tobillo y no fue cedido por el AC Milan—, el “Vasco” ha decidido citar a González para la próxima Fecha FIFA. El delantero rojiblanco encabeza la lista de la Selección Mexicana que jugará ante Portugal y Bélgica.

Está claro que la “Hormiga” es uno de los delanteros que pelea por un lugar para la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a “El Bebote” Gimenez y Germán Berterame (irían dos de ellos tres). En el Clausura 2026 lleva acumulados ya 8 goles. No por nada también está en la mira de los gigantes de Europa, como el Borussia Dortmund y el Feyenoord.